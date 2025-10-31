11월 8~9일 서울숲 20주년 기념 가든페스타 개최

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 서울숲의 스무살을 기념해 다채로운 정원문화행사와 함께하는 축제 ‘ABOUT GARDEN 스무살의 서울숲’을 11월 8일과 9일 오전 11시부터 오후 6시까지 야외무대와 가족마당 일대에서 진행한다고 밝혔다.

2005년 개장 이후 도심 속 자연으로 많은 사랑을 받아 온 서울숲은 성동구 성수동에 위치해 국내뿐 아니라 해외 관광객들에게도 많은 사랑을 받는 서울의 대표 공원이다.

서울숲 가족마당에서는 정원체험 프로그램과 팝업 가든스토어가, 야외무대에서는 다채로운 문화공연이 펼쳐진다. 무장애쉼터에는 책쉼터가 마련되고 거울연못, 게이트존, 조경포토존 등 다양한 서울숲 정원 포토존이 방문객을 반겨줄 예정이다.

‘손끝으로 만나는 정원, 체험 프로그램’은 서울숲에서 누리는 쉼, 성장, 내일 세 가지 주제로 11시부터 18시까지 가족마당에서 누구나 무료로 참여할 수 있다.

자연과 문화가 어우러진 특별한 울림, 정원에서 만나는 문화공연도 마련되어 있다. 야외무대에서 14시부터 16시 30분까지 마임, 재즈, 어쿠스틱, 아카펠라 등 다채로운 공연이 진행되며 누구나 자유롭게 현장에서 관람할 수 있다.

아울러 공원 속의 휴식을 느낄 수 있는 ‘책쉼터’는 11시부터 18시까지 무장애쉼터에서 만나볼 수 있다. 가족마당에서 진행되는 ‘팝업 가든스토어’에서는 선물하기 좋은 반려 분재 및 다육식물, 물꽃이 화분 및 플라워 캔들, 포레스트 플라워 컵 등 다양한 상품이 판매된다.

‘ABOUT GARDEN 스무살의 서울숲’은 팝업 가든스토어를 제외한 모든 공연과 체험에 누구나 무료로 참여할 수 있다. 체험프로그램 중 ‘서울숲 요가’와 ‘숲을 담은 이끼볼’은 서울시 공공서비스 예약 누리집(yeyak.seoul.go.kr)에서 11월 3일부터 사전 예약하면 된다.

박미성 서울시 동부공원여가센터소장은 “서울숲 20주년을 기념해 다양한 공연과 정원체험과 함께 공원을 즐길 수 있는 축제를 마련했다”고 말했다.