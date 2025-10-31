[헤럴드경제=구본혁 기자] 모빌리티 데이터 기술 기업 주식회사 공카는 우성운수와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 모빌리티커머스 기반의 사업 경쟁력 강화와 지속가능한 모빌리티 생태계 조성을 목표로 추진됐다.

우성운수는 주식회사 우성의 주요 계열사로, 안정적인 자본력과 대규모 차량 운영 인프라를 갖춘 물류와 렌터카 전문기업이다. 우성운수는 공카와 함께 디지털 기술을 접목한 새로운 차량 운영 모델 구축에 나서며, 양사는 이번 협력을 통해 운영 체계의 고도화와 데이터 중심의 관리 혁신을 추진한다.

이번 협약을 통해 차량 운영 전반을 통합 관리하는 모빌리티 커머스 모델을 구현하고, 산업 전반의 디지털 전환과 커머스 생태계 확장을 가속화할 계획이다.

이번 협약을 계기로 모빌리티커머스 거래 볼륨의 확장과 모빌리티 산업 전반의 디지털화 보급 가속화에 나선다. 이를 통해 양사 모두가 효율적으로 성장할 수 있는 데이터 중심의 모빌리티 비즈니스 환경을 구축할 방침이다.

황기연 공카 대표는 “이번 협력은 대형 운수사와의 전략적 연계를 통해 모빌리티 산업의 디지털 경쟁력을 강화하는 의미 있는 발걸음”이라며 “공카는 AI와 데이터 기반의 기술 역량을 중심으로, 업계 전반의 운영 효율성과 비즈니스 혁신을 주도해 나가겠다”고 밝혔다.