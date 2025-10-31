-ESG 경영 철학 실천 공로 인정!

-김진우 대표, 지속가능한 문화경영의 글로벌 모범 사례로 주목! K-POP 산업 저변 확대…글로벌 문화 교류·청년 인재 양성 실현!

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]글로벌 콘텐츠 기업 알비더블유(이하 RBW) 김진우 대표가 지난 29일 글로벌녹색성장기구(Global Green Growth Institute, GGGI)로부터 ‘2025 녹색성장 문화 어워드 (Green Growth & Culture Award)’ 특별상을 받았다.

반기문 GGGI 의장(전 UN 사무총장)이 직접 시상에 나선 가운데 특별상은 ‘2025 글로벌녹색성장주간(Global Green Growth Week 2025)’의 일환으로, 지속가능한 문화 발전과 ESG 경영을 선도한 인물에게 주어지는 영예로운 상이다.

특히, 이번 수상은 문화가 글로벌 녹색성장과 지속가능한 발전을 촉진하는 중요한 역할을 한다는 점을 조명하는 취지에서 마련되었으며, 문화 산업 전반에 걸쳐 긍정적인 변화를 만들어온 인물과 단체를 격려하기 위해 수여된다는 점에서 더욱 뜻깊은 의미를 갖는다.

RBW를 이끌고 있는 김진우 대표는 ‘문화와 경영의 선순환 구조’를 기업 경영의 핵심 가치로 삼으며, 청년 세대의 문화 교류와 인재양성 교육 프로그램을 통한 창의적인 글로벌 인재 육성, 문화적 다양성 확대에 앞장서 왔다.

김진우 대표는 현재 RBW를 비롯해 DSP미디어, WM엔터테인먼트 등 국내 대표 엔터테인먼트사 수장으로서 K-POP 산업의 저변 확대와 글로벌 경쟁력 강화에 기여하고 있다. 각 레이블의 고유한 색깔을 존중하면서도 콘텐츠 제작, 시스템 운영, 글로벌 유통 역량을 결합해 지속가능한 K-POP 생태계 조성에 힘쓰고 있다.

특별상을 수상한 김진우 대표는 “앞으로도 음악, 콘텐츠, 교육을 융합한 지속가능한 문화 생태계 모델을 구축, 국내외 청년세대와 함께 성장하는 사회적 책임을 지닌 콘텐츠 기업으로 더욱 성장하겠다”라고 소감을 밝혔다.