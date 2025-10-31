[헤럴드경제=민성기 기자] 모델 문가비(35)가 배우 정우성(52) 사이에서 낳은 혼외자를 공개했다.

지난 30일 문가비는 자신의 인스타그램에 아들과 함께 찍은 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 문가비가 아들과 커플룩을 맞춰 입고 바다와 들판 등에서 환한 미소를 짓는 모습, 손을 잡고 함께 걷는 모습 등이 담겼다. 아들이 문가비에게 꽃을 건네는 모습도 눈길을 끈다.

앞서 문가비는 2023년 6월 임신해 지난해 3월 아들을 낳은 뒤 같은 해 11월 인스타그램에 출산 소식을 알렸다. 문가비는 아이의 친부에 대해 언급하지 않았으나, 며칠 뒤 친부가 배우 정우성이라는 사실이 밝혀져 화제를 모았다. 정우성은 친자 확인 절차도 거쳤다고 한다.

당시 소속사 아티스트 컴퍼니는 “문가비 씨가 SNS를 통해 공개한 아이는 정우성 배우의 친자가 맞다”며 “아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중에 있으며 아버지로서 아이에 대해서 끝까지 책임을 다할 것”이라는 입장을 밝혔다.

이후 정우성은 지난해 11월 ‘서울의 봄’으로 남우주연상 후보로 오른 청룡영화상 시상식에 참석했다. 그는 작품이 최다 관객상을 받자 무대에 올라 “‘서울의 봄’과 함께했던 모든 관계자에게 제 사적인 일이 영화에 오점으로 남지 않기를 바라는 마음으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다. 그러면서 “제게 사랑과 기대를 보내주셨던 모든 분에게 염려와 실망을 안겨드린 점 죄송하다고 말씀드린다, 모든 질책은 제가 받고 안고 가겠다”며 “그리고 아버지로서 아들에 대한 책임을 끝까지 다할 것”이라고 전했다.

한편, 정우성은 올해 8월 교제해 오던 비연예인 여자 친구와 혼인신고를 올린 것으로 알려졌다. 소속사는 “사적인 부분이라 회사 차원의 공식 입장을 드릴 수 없는 점 양해 부탁 드린다”고 했다.