[헤럴드경제=나은정 기자] 구독자 100만 명을 보유한 유명 게임 유튜버 ‘수탉’이 인천의 거주지 주차장에서 납치돼 살해당할 뻔한 사건의 전말이 드러났다.

30일 JTBC 사건반장에 따르면 수탉은 지난 26일 오후 10시 40분쯤 인천 송도의 자택 지하주차장에서 A씨 등 20~30대 남성 2명에게 납치돼 무차별 폭행을 당했다. 피의자들은 주차 통로에 정차한 차량 안에서 수탉을 습격해 납치했고, 둔기로 얼굴을 가격하는 등 2시간 동안 폭행을 이어갔다.

수탉은 안와골절, 복부와 어깨 타박상, 손가락 골절 등 심각한 부상을 입고 현재 병원에서 치료 중이다.

피의자 A씨는 중고차 딜러로, 수탉은 지난 2월 A씨를 통해 차량을 리스 형태로 인수한 뒤 새 차로 바꾸는 과정에서 문제가 생겼다. 리스 차와 돈을 A씨에게 보낸 뒤에도 리스비와 미납한 통행료, 과태료 고지서 등이 계속 청구됐고, 수탉이 차량과 금액을 돌려달라고 요구하면서 갈등이 이어졌다.

이후 A씨는 한적한 시골 마을 주소를 보내면서 ‘돈을 받으려면 이곳으로 오라’ 했고, 수탉이 위험하다고 판단해 거부하자 장소를 아파트 주차장으로 바꿔 그곳에서 범행을 저질렀다.

수탉 법률대리인은 “수탉이 (A씨 차량에) 의심돼서 타지 않고 있었는데, 어떤 사람이 후드를 뒤집어쓰고 숨어 있었더라”면서 “그때 이상함을 느껴 112에 신고했다. 그들이 신고했다는 걸 알고 줄을 꺼내 수탉 목을 졸랐다”고 설명했다.

이어 “이동하는 와중에 한 명은 운전하고 한 명은 뒷좌석에서 얼굴을 가격했다”며 “피의자들이 ‘널 죽이는 게 편하다. 죽이고 장기 팔고 뜨는 게 더 낫다’라고 했다. 돈이 몇억원 정도 있다고 하니까 ‘그 돈이면 죽어야 한다’고 했다더라”고 덧붙였다.

수탉은 도중에 기절한 척하며 탈출을 시도했지만 붙잡혔고, 2시간 동안 이어진 폭행 끝에 신고를 받고 출동한 경찰에 극적으로 구출됐다.

인천 연수경찰서는 A씨 등 2명을 살인미수와 공동감금 등 혐의로 구속했으며, 법원은 “도망 우려가 있다”며 지난 29일 구속영장을 발부했다.

수탉은 2013년부터 숲(구 아프리카TV)에서 게임 BJ로 활동 중이며, 이듬해 유튜브 채널을 개설해 게임 유튜버로 인지도를 쌓았다. 현재 구독자 수는 약 100만 명에 달한다.