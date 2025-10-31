[헤럴드경제=채상우 기자] 희귀한 황금장어가 포획된 지 한 달여 만에 고향인 춘천 소양호로 돌아갔다.

강원특별자치도는 30일 오후 춘천 소양호 내평리 선착장에서 황금색 바탕에 검은 반점을 띤 ‘황금장어’ 1마리를 방생했다.

황금장어는 지난달 28일 소양강댐 중류에서 소양호 어업계원인 김순일(64)·최병순(62) 부부가 조업 중에 발견, 도 내부면자원센터로 옮겨졌다.

이 황금장어는 길이 50㎝, 무게 500∼600g에 달하며 일반 ‘자포니아’ 품종이다.

색소 변이에 따른 ‘마블장어’의 일종으로, 출현 확률이 수만분의 1에 해당할 정도로 매우 희귀한 것으로 알려졌다.

우리나라에서 황금장어 출현은 예로부터 길조로 여겨왔다.

전문가들은 “황금장어의 생존과 안전, 지역생태계 보전 등을 위해 원래 서식지인 소양호에 방생하는 것이 바람직하다”는 의견을 공통으로 냈다.

황금장어 최초발견자 김순일 씨는 “처음 황금장어가 그물에 들어와 있는 것을 보고 놀라움을 금할 수 없었다”며 “많은 분이 볼 수 있도록 내수면 자원센터로 이송했는데, 전문가 자문을 거쳐 살던 곳으로 가게 돼 반가운 마음”이라고 말했다.