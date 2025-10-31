[헤럴드경제=최원혁 기자] 할인 쿠폰을 사용해 여러 차례 배달 주문을 한 고객이 가게 사장으로부터 면박을 당했다는 사연이 전해져 눈길을 끈다.

최근 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘제가 잘못한 건가요?’라는 제목의 게시물이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “고기 도시락 세트 1개 주문 시 배달 수수료가 무료였고 이용하는 구독권을 통해 한 메뉴당 3000원을 할인받을 수 있길래 각각 한 세트씩 따로 결제했다”고 밝혔다.

A씨는 “그랬더니 가게 사장으로부터 한 쪽지를 받았다”며 사진을 공개했다.

사장이 보낸 쪽지에는 “요청 사항에 메모 주시면 계란찜 더 넣어드릴 테니까 제발 두 번, 세 번 주문하지 말아 주세요. 수수료가 너무 많이 나간다”고 적혀 있었다.

A씨는 “다른 사람 두 명이 각각 다른 주소에 시키면 수수료가 덜 나가냐? 그렇게 시켜도 되냐? 같은 곳 가는데 배달비 두 번 들어서 시키지 말라는 거냐”며 “저러고 한 묶음으로 배달 왔는데 너무 짜증 난다”고 했다.

이에 누리꾼들은 ‘저런 곳 말고 우리 가게에 주문하면 100번도 보내드릴 것’, ‘쪽지 보고 기분 나빠져 다음부터 절대 주문 안 할 듯’, ‘3000원 더 할인 받으려고 2번 주문한 것 같은데, 사장은 주문 중개 이용료를 2배로 내야 한다’, ‘양쪽 모두 이해되는 상황인데 사장님이 쪽지까지 보낸 건 심한 것 같다’ 등 다양한 반응을 보였다.

“안 가봤어도 별점 1점”…좌표찍기·별점테러 이제 그만

카카오가 특정 매장을 겨냥한 ‘좌표찍기’식 악성 리뷰 공세에 대응하기 위해 강도 높은 대책을 내놓는다.

김장겸 국민의힘 의원실에 따르면 카카오는 최근 현장 인증 강화와 업주 선택권 확대 등을 담은 리뷰 관리 방안을 마련하고 실행에 착수했다.

카카오는 우선 악성 댓글 피해가 발생해 신고 처리 후 후기를 노출하지 않는 ‘후기 미제공 상태’를 해제할 경우 기존 댓글을 그대로 공개해 온 정책을 바꿔 매장 업주에게 기존 리뷰 게재 여부에 대해 선택권을 제공할 방침이다.

또 실사용자가 아닌 미방문자 등의 악성 댓글을 방지하는 차원에서 리뷰에 첨부되는 현장 사진 위칫값 인증 표시를 강화해 이용자가 더 쉽게 확인할 수 있도록 개선할 계획이다.