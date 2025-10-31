[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]문수산성을 재조명하고 활용 방안을 찾자는 학술대회가 열렸다.

김포시는 지난 30일 문수산성의 역사적 가치와 활용방안을 주제로 한 학술대회를 개최했다.

학술대회는 1995년 첫 발굴 조사가 진행된 이후 지난 30년간의 성과를 공유하고 시민과 함께 복원과 활용의 방향을 모색하기 위해 마련된 자리다.

학술학술에서는 문수산성의 활용 전략과 지역사회 연계방안 등 문수산성의 역사적·학술적 가치를 다각도로 조명하고 향후 발전 방안 마련을 위한 발표와 토론이 진행됐다.

김병수 시장은 “김포의 역사적 위상을 보여주는 대표적 문화유산인 문수산성은 복원한지 30년이 됐다”며 “문수산성 정체성의 근본을 찾아 후손에게 물려줄 수 있도록 훌륭한 문수산성을 만들겠다”고 말했다.

김포시 월곶면 성동리에 위치한 ‘김포 문수산성’은 삼국시대 신라에 의해 처음 축조된 것으로 알려져 있다.

임진왜란 이후 국방의 중요성이 높아지면서 1694년(숙종 20년)에 대대적으로 보수·축성돼 한양과 강화의 길목을 지키는 요충지로 기능했다.

그 역사적 가치가 인정되어 1964년 국가 사적으로지정되됐으며 현재까지 김포를 대표하는 주요 문화유산으로 자리하고 있다.