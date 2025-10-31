정청래 민주당 대표 31일 최고위 발언 “APEC·한미정상회담, 외교사 빛날 최고 협상” “다음은 국회의 시간……野, 애국적 협력 기대”

[헤럴드경제=안대용 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 31일 “2025 경주 APEC 정상회의와 한미 정상회담은 대한민국 외교사에 길이 빛날 최고의 협상, 최대의 성과로 기록됐다”고 말했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “한미 정상회담에 이어서 한일 정상회담, 미중 정상회담까지 매일같이 좋은 소식만 이어지니 이보다 더 좋을 수 없다, 그 자체”라며 이같이 언급했다.

정 대표는 한미 관세협상 타결과 관련해 “협상의 내용을 하나하나 뜯어보면 한미 모두에게 도움이 되는 최상의 협상이었다”며 “그야말로 엄지척이 절로 나오는 최대의 성과”라고 했다.

이어 “특히 핵추진 잠수함의 건조 승인은 그 자체로 놀라움 그 자체”라며 “이재명 대통령이, 핵추진 잠수함이 미국의 이익에도 부합하는 것임을 차분하게 설득하고 (미국) 트럼프 대통령이 바로 승인했다는 것은 한미 동맹이 어느 때보다도 강력하다는 확인이며 대담한 승부수가 이뤄낸 쾌거”라고 했다.

또 “보도를 보니 즉흥적 발언이 아니라 치밀하고 정교하게 사전에 준비한 발언이었고, 사실은 외교적 부담이 될 수 있는 주변국들과 외교적 부담이 될 수 있는 것을 솔직하게 공개적으로 트럼프 대통령을 설득한 것을 보면 이것이 바로 이재명 대통령의 외교 스타일”이라며 “이재명 대통령은 참으로 똑똑한 협상가였다. 자랑스럽다”고 했다.

정 대표는 “외신들의 평가도 호평 일색”이라며 “트럼프 대통령 스스로는 이재명 대통령과 한국이 관세협상을 가장 잘하는 리더이자 국가라며, 김정관 산업통상부 장관은 매우 까다로운 협상가로 자국의 이익을 위해 당연히 그렇게 해야 되는 것이라고 칭찬을 아끼지 않았다”고 했다. 그러면서 “오늘은 또 어떤 기쁜 소식이 전해질지 가슴이 설렌다”고 덧붙였다.

정 대표는 “APEC 정상회담들이 성왕리에 마무리되고 나면 그 다음은 국회의 시간, 국회의 차례”라며 “한미 관세협상안이 즉시 국회 비준 동의 절차를 거쳐 하루라도 빨리 적용될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다. 국민의힘을 비롯한 야당의 전폭적인 애국적인 협력을 기대한다”고 했다.