[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 코리아의 공식 딜러사인 코오롱 모터스가 BMW 대전 신세계 아트앤사이언스 전시장을 새롭게 단장해 문을 열었다고 31일 밝혔다.

대전 유성구 도룡동에 위치한 BMW 대전 신세계 아트앤사이언스 전시장은 백화점에 입점한 최초의 BMW 전시장이다. 대전 신세계 아트앤사이언스 6층에 연면적 431㎡(약 130평) 규모로 조성되었으며 BMW 그룹의 최신 전시 공간 콘셉트인 ‘리테일 넥스트(Retail Next)’가 적용되어 한층 쾌적한 분위기로 변화했다.

전시장에는 총 5대의 최신 BMW 모델이 전시되어 있으며, 고급 음향시스템을 적용한 BMW 럭셔리 클래스 전용 전시공간이 별도로 구성되어 있다. 또한 상담 전용 공간을 마련해 고객에게 독자적이고 전문적인 상담을 제공한다.

BMW 대전 신세계 아트앤사이언스 전시장은 대전천변도시고속화도로 대화요금소에서 3분거리에 위치해 있으며 호남고속도로지선 북대전IC나 유성IC를 통해서도 편리하게 방문할 수 있다.

한편, BMW 코오롱 모터스는 대전 신세계 아트앤사이언스 전시장의 새 단장을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행한다. 먼저, 11월 한 달간 전시장을 방문하는 고객을 대상으로 럭키드로우 이벤트를 통해 BMW 라이프스타일 상품 등 푸짐한 경품을 증정할 예정이다.

또한, 오는 11월 8일 진행 예정인 시승 행사에 참여한 고객과 행사 당일 차량을 계약한 고객에게도 다양한 혜택을 제공할 계획이다.