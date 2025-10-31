- 충남도, 자원봉사자 격려 자리 마련…김태흠 지사 8000시간 이상 봉사자에게 인증서 수여

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 31일 국립공주대 백제교육문화관에서 우수 자원봉사자들의 헌신을 격려하는 ‘충남도 자원봉사 페스티벌’을 개최했다.

도 자원봉사센터가 주관한 이번 행사에는 김태흠 지사를 비롯해 최원철 공주시장, 장영기 도 자원봉사센터 이사장, 김현호 대전시 자원봉사센터장, 임명옥 세종시 자원봉사센터장, 민영완 충북도 자원봉사센터장, 도내 우수 자원봉사자 등 600여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 ‘시간이 만든 기적, 우리가 만든 감동’이라는 주제로 ▷부여군 충남국악단 축하공연 ▷기념 퍼포먼스 ▷우수 자원봉사자 인증서 수여 순으로 진행했다.

이 자리에서 김 지사는 8000시간 이상 활동한 자원봉사자들에게 인증서를 수여하고, 지역사회를 위한 노고에 감사의 마음과 격려를 전했다.

김 지사는 “행정과 복지의 빈틈을 메꿔 주는게 여러분의 봉사정신이고, 요즘같이 경제가 어려운 시기일수록 마음을 다해 헌신하는 봉사활동이 더욱 빛나고 가치있는 것 같다”며 “여러분이 사회에 공헌하는 과정 속에서 고되거나 외롭지 않도록 도가 힘이 되어 드리겠다”고 밝혔다.

한편, 도는 자원봉사자들의 사기 진작 및 자긍심을 높이기 위해 ▷우수 봉사자 본인 간병비 지원 ▷지역 소상공인 할인서비스 제공 등 인센티브 제도 확대를 추진하고 있다.