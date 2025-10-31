[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 국민건강보험공단 강남서부지사와 ‘의료·요양 통합돌봄지원체계 구축’을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 31일 밝혔다.

두 기관은 협약을 통해 ▷통합돌봄지원 대상자 발굴 및 서비스 연계▷통합돌봄 관련 정보 공유와 돌봄 공백 예방 ▷ 지역 민·관 협력 및 자문체계 운영 등에서 협력하기로 했다. 이를 통해 강남구 내 의료·요양·돌봄 등 자원을 유기적으로 연계해 구민이 살던 곳에서 돌봄이 이어지는 ‘강남형 통합돌봄지원체계’를 본격 추진할 계획이다.

이번 협약은 내년 3월 시행 예정인 ‘의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 앞서, 강남구가 통합돌봄 시범사업 자치구로 선정됨에 따라 사업의 원활한 추진을 위한 협력 기반을 마련하기 위한 조치다.

조성명 강남구청장은 “이번 협약은 의료와 요양, 돌봄이 따로 움직이던 기존의 한계를 넘어 이용자 중심의 통합적 지원체계를 만드는 첫걸음”이라며, “국민건강보험공단과의 협력을 통해 시범사업 단계부터 체계적으로 운영하고, 내년 본 사업이 안정적으로 정착할 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.