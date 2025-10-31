이용택 티웨이항공 운송지원팀장 장관 표창 수상 항공 안전·여객 서비스 향상 성과 인정받아 “항공산업 발전 지속해서 이바지”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 ‘제45회 항공의 날’ 기념식에서 항공산업 발전에 이바지한 공로와 항공 안전 및 여객 서비스 향상 성과를 인정받아 국토교통부장관 표창장을 수상했다고 31일 밝혔다.

지난 30일 오전 서울 강서구 코엑스컨벤션 마곡 르웨스트홀에서 항공업계 관계자 300여 명이 참석한 가운데 ‘함께하는 안전, 더해가는 신뢰, 높이나는 항공’을 주제로 ‘제45회 항공의 날’ 기념식 행사가 개최됐다.

‘항공의 날’ 장관 표창은 항공 여객 서비스 향상, 연구·기술개발, 산업 발전 등에 공로가 큰 개인 및 단체를 선정해 수여하는 상으로, 올해는 종사자 31명과 2개 단체가 수상의 영예를 안았다.

이 가운데 이용택 티웨이항공 운송지원팀장은 신규 노선 개설과 글로벌 네트워크 확장, 고객 서비스 품질 개선 및 표준화 등 항공 안전과 여객 서비스 향상에 기여한 공로를 인정받아 장관 표창을 수상했다.

티웨이항공은 국내·아시아를 넘어 대양주, 유럽, 북미 등 장거리 노선로의 네트워크 다각화와 차별화된 서비스 전략을 통해 지속 가능한 경영 체계를 강화하고 있다. 또한 항공 안전 투자를 대폭 확대하며, 안정적인 운항과 고객 신뢰 확보에 주력하고 있다.

최근 대명소노그룹과 한 가족이 된 이후에는 항공과 숙박을 결합한 종합 여행 패키지 등의 혜택을 선보이며, 성공적인 시너지 모델을 구현해 나가고 있다. 앞으로도 소비자들의 니즈에 맞는 다양한 마케팅 활동을 이어 나갈 예정이다.

이용택 티웨이항공 운송지원팀장은 “항공업계 발전을 위해 많은 분들이 노력해 주시는 가운데 뜻깊은 자리에서 표창장을 받게 되어 매우 영광이다”며 “앞으로도 고객들이 항상 안전하고 편안한 여정이 될 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드리며, 항공산업 발전에도 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.