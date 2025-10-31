3분기 매출 1조9906억원, 영업이익 566억원 현장수 감소에도 영업이익률 1.0%p 증가 신규 수주 누계 11조원 넘어 “목표치 78% 달성”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 올 3분기 매출 1조9906억원, 영업이익 566억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 전년 동기 대비로는 각각 21.9%, 9.1% 감소한 수치다. 다만 누계 기준으로는 영업이익 상승세를 이어가고, 연간 수주 목표 달성에 순항하는 등 건설업황 부진에도 선방한 모습을 보였다.

대우건설은 이날 공시를 통해 이같은 내용의 3분기 경영실적(연결 기준, 잠정)을 발표했다. 사업부문별로는 ▷주택건축사업부문 1조3220억원 ▷토목사업부문 4089억원 ▷플랜트사업부문 2195억원 ▷기타연결종속부문 402억원의 매출을 올렸다.

3분기 누계 매출액은 6조3406억원으로 전년 동기 대비 19.3% 감소했다. 다만 누계 영업이익은 전년 동기 대비 2.9% 증가한 2901억원을 기록했다.

대우건설 관계자는 “진행 현장 수 감소로 매출은 줄었지만, 내실경영의 성과로 누계 기준 전년 동기 대비 영업이익이 증가하고 영업이익률도 1.0%포인트(p) 증가한 4.6%를 기록했다”고 설명했다.

수주 실적은 상승세를 이어갔다. 3분기 신규 수주 누계액은 11조1556억원을 기록하며 전년 동기 대비 51.3% 증가했다. 3분기에 부산 서면써밋더뉴(1조5162억원), 수원 망포역세권 복합개발(7826억원), 의정부 탑석푸르지오파크7(6421억원) 등 수익성 우수한 자체사업들이 실적을 견인하며 연간 수주목표인 14조2000억원의 78.6%를 달성했다.

3분기 말 기준 수주잔고는 48조8038억원을 기록했다. 연간 매출액 대비로 보면 4년 6개월치 이상의 일감에 해당한다. 2024년 말 기준 수주잔고(44조4401억원)와 비교하면 9.8% 증가한 것으로 수주는 지속적인 증가세를 보이고 있다.

건설시장 불황에도 대우건설은 지속 성장을 위한 내실 경영과 해외시장 확대 전략을 이어갈 계획이다. 대우건설 관계자는 “매출과 수주실적은 연초 계획 대비 양호한 수준”이라며 “남은 기간 동안 양질의 수주와 리스크 관리에 역량을 집중해 올해 목표를 달성하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.