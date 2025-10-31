29일 기준 10월 서학개미 美 증시 60.7억弗 순매수 관련 통계 집계 시작한 2011년 이후 月 역대 최대 순매수액 美 증시 연일 ‘사상 최고치’ 경신 중…투심 강화 요인으로 초강세 코스피서 ‘차익실현’ 후 美로 투자처 옮긴다 분석도 인공지능(AI)·양자컴퓨터·가장자산 관련주에 투자 집중

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 사상 최초로 ‘사천피(코스피 4000포인트)’ 고지를 넘어 4100 선까지 터치하는 ‘파죽지세(破竹之勢)’ 속에서도 국내 개인 투자자의 시선은 국장이 아니라 미국 증시에 집중된 것으로 나타났다. 이달 들어 미국 증시에 대한 순매수액, 거래금액(매수+매도금액), 거래건수 모두 역대 월간 기준 최대치를 동시에 기록하는 열기를 내뿜으면서다.

31일 한국예탁결제원에 따르면 지난 29일 기준으로 올해 10월 개인 투자자의 미국 증시 순매수액은 60억6576만달러로, 관련 통계를 집계하기 시작한 지난 2011년 이후 월간 기준 역대 최대치를 찍었다. 기존 역대 최대치였던 올해 3월 40억7239만달러보다 48.95%나 더 많은 수준으로 폭발적으로 증가한 것이다.

순매수액 뿐만 아니라 개인 투자자들이 미국 증시에서 주식을 사고 판 횟수와 거래금액마저도 올해 10월이 과거 어느 때보다 컸다. 거래금액과 거래건수가 각각 764억2989만달러, 141만2557건에 달했다.

서학개미(미국 주식 소액 개인 투자자)들의 베팅 규모가 이처럼 큰 대표적 이유론 연일 ‘사상 최고치’를 뚫고 있는 미국 증시의 랠리를 꼽을 수 있다.

기술주 중심의 나스닥종합지수는 지난 29일(현지시간) 종가 기준 사상 최고 기록을 다시 경신했다. 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 하루 앞서 지난 28일(현지시간) 역대 최고 종가 경신 행진을 벌였다.

최근 수년간 개인 투자자의 미국 증시 투자 규모가 확대 추세를 보여온 가운데, 코스피 지수가 4000포인트 고지를 훌쩍 넘어 초강세장 국면에 들어선 상황도 개미들이 투자처를 국장에서 미장으로 옮겨타는 계기로 작용하고 있단 해석도 나온다.

한국거래소에 따르면 10월 들어 지난 29일까지 개인 투자자는 국내 증시(코스피+코스닥)에서 1조2223억원어치 주식을 순매도했다. 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)·주식워런트증권(ELW)에 대한 순매수액을 제외할 경우 10월에만 개인 투자자의 국내 증시 팔자세는 7조628억원에 달한다.

한 증권업계 관계자는 “10월엔 코스피 지수가 사상 최초로 4000포인트 고지에 올라서면서 역대 최고치 기록을 세우던 상황”이라며 “삼성전자·SK하이닉스로 대표되는 반도체주를 비롯해 각종 주요 섹터 대형주 등에서 ‘차익실현’에 나선 개인 투자자들이 국내 증시에 그대로 재투자하기보단 미국 증시 투자로 눈길을 돌렸다 볼 수 있는 지점”이라고 짚었다.

국내 한 증권사 리서치센터장은 “이젠 내국인의 해외 투자에 따른 구조적 원화 약세 요인이 고(高)환율을 떠받치고 있단 분석이 일반적인 시점이 될 정도로 서학개미의 투자금 확대 추세는 일반적인 현상이 됐다”고 설명했다.

개별 종목으로 봤을 때 이달 들어 서학개미 투자금은 인공지능(AI), 양자컴퓨터, 가장자산 관련주에 몰렸다.

올해 10월 국내 투자자의 해외 주식 순매수액 1위 종목은 양자컴퓨터 대표 관련주로 꼽히는 아이온큐(4억9967만달러)였다.

서학개미 ‘최애주’ 중 하나로 꼽히는 엔비디아(4억5100만달러, 2위)를 비롯해 오라클(1억8731만달러, 7위) 등이 AI 관련주로서 높은 순위에 이름을 올렸다.

가상자산 ‘대장주’ 비트코인 관련주로 분류되는 아이리스 에너지(3억9014만달러), 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) ‘대장주’ 이더리움 관련주인 비트마인 주가를 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF) ‘T-REX 2배 롱 비트마인 데일리 타겟’ ETF(3억2564만달러), 비트마인(2억6643만달러)이 각각 월간 순매수액 3~5위에 이름을 올릴 정도로 가상자산주에 대한 서학개미의 관심도 컸다.

이 밖에 연일 사상 최고치 기록을 갈아치우고 있는 S&P500 지수를 기초 자산으로 삼은 ‘뱅가드 S&P00(VANGUARD SP 500)’ ETF에 대한 순매수액도 1억9193만달러로 전체 6위에 기록됐다.