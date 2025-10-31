[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도는 30일 경주 황룡원에서 경북도 초청 ‘글로벌 CEO 환영 만찬’을 개최했다.

이날 만찬은 APEC 개최 지역 자격으로 경북도가 주최한 CEO 환영 만찬으로 세계적 기업 CEO와 국제기구 고위 인사 등 150여명이 참석했다.

글로벌 CEO 환영 만찬은 APEC CEO SUMMIT의 핵심 비즈니스 행사로, 개최 도시로써 경북도와 경주시가 세계적 기업 CEO들과 미래산업 협력의 문을 여는 교류의 장이라는 의미가 있다.

이날 참석한 기업인으로는 사이먼 칸(Simon Kahn) 구글 아시아태평양 CMO를 비롯해 토오루 오오타니(Toru Otani) 히타치 코리아 대표, 정지은 코딧 대표, APEC CEO SUMMIT 연사인 르노 드 바르부아(Renaud de Barbuat) GS1 대표 등이 참석했다.

이 외에도 박일준 대한상공회의소 부회장, 제임스 김(James Kim) 주한상공회의소 회장, 정계성 김앤장 대표변호사, 마이클 케이시(Michael Casey) Advanced AI society 의장, 김영식 국가과학기술위원회 이사장 등 각계각층의 저명한 인사도 함께했다.

이철우 지사는 영어로 5분간 이어진 환영사를 통해 ‘경북에서 세계로, 인류를 위한 혁신’이라는 메시지를 내났다.

이 지사는 신라인들이 꿈꿨던 포용과 혁신의 가치를 바탕으로, 새로운 번영의 시대를 위한 동반관계를 경북도와 함께 만들어 가자고 제안했다.

또 한국전쟁에서 가장 치열했던 전투의 현장인 경북에서 포스코와 같은 세계적인 철강기업이 태어났고 한국의 휴대폰과 반도체의 고향도 바로 경북이라며 잠재력을 알렸다.

더불어 이날 만찬에 참석한 주낙영 경주시장도 천년 신라 수도 경주는 고대 실리콘밸리와도 같다며 문화유적과 함께 SMR 등 첨단 산업의 중심지라고 소개했다.

김석기 국회외교통상위원회 위원장은 글로벌 비즈니스 리더들을 경주에서 만나게 돼 영광이라며 경주에서 자유무역과 협력을 통한 새로운 실크로드를 다시 열겠다고 전했다.

이날 만찬은 양성원 연세대 교수의 오케스트라 공연, 마술사 이은결의 마술공연과 함께 진행됐다.

만찬 음식을 준비한 선재 스님은 경북의 식재료를 활용한 전통 사찰음식을 선보였다.

1700년간 이어진 음식 문화를 세계인들에게 선보이며 한류의 본고장 경북의 한식을 소개했다. 만찬 참석자들은 한국의 멋을 보여준 다채로운 공연과 음식에 만족하며 호평을 이어갔다.

경북도는 경주 APEC을 활용해 기업과 해외 지방정부를 상대로 글로벌 비즈니스 기회를 확대하고 있으며 이철우 지사도 APEC 기간 경주에 계속 머무르며 지원을 이어가고 있다.

도는 이번 APEC 개최로 SK, AWS, Meta 등 글로벌 디지털 AI 생태계를 이루는 기업과 함께 지역 내 데이터 AI 산업 진흥 기회를 모색하고 있으며 캐나다 퀘벡주와도 AI, 에너지 분야에서 협력할 것을 논의한 바 있다.

이 지사는 환영 만찬 이외에도 크리스틸리나 게오르기에바 IMF 총재와 만나 경주의 문화유산을 소개하고 이어서 르엉끄엉 베트남 국가주석과도 만나 경북 내 베트남 출신 근로자와 같이 만나는 등 분야를 가리지 않는 광폭 비즈니스 행보를 보이고 있다.