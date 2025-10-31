GS건설 협력사 대표 초청 상생협력행사 진행

“협력사는 단순 비즈니스 파트너가 아닌, 고객이자 동반자다” 허윤홍 GS건설 대표

[헤럴드경제=홍승희 기자] 허윤홍 GS건설 대표가 30일 열린 협력업체 소통 행사에서 “안전 경영을 통해 협력사와 동반성장하겠다”고 밝혔다.

GS건설은 이날 서울 역삼동에 위치한 GS타워 아모리스홀에서 경영진과 협력사 대표들이 참석한 가운데 상생협력행사 ‘그랑 파트너스 피에스타’를 개최했다.

허 대표는 “GS건설은 협력사와 신뢰와 협력을 바탕으로 상생의 길을 굳건히 이어 나가겠다”며 “안전 없는 성장은 없다. 안전을 최우선 가치로 안전 관리에 더욱 힘써달라”고 협력사 대표들에게 당부했다.

GS건설은 협력사들과 하도급 거래 질서확립과 동반성장을 목표로 ‘위대한 파트너십 패키지(Great Partnership Package)’를 구성해 지속 운영해 왔다. 이는 크게 공정거래 질서 확립, 협력사 금융 지원, 경쟁력 강화를 위한 지원 및 수평적 소통 강화 4가지로 구성돼 있으며, 각 항목별로 실효성 있는 제도를 운영 중이다.

특히 GS건설은 ‘안전’을 최우선 가치로 삼으며, 협력사의 안전한 현장관리를 위한 지원에 적극 나서고 있다. 협력사의 현장 안전관리를 독려하기 위해 산업안전보건관리비 선지급과 안전담당자 배치 및 비용 지원을 통해 안전에 대한 협력사의 재정 부담을 덜고 있다. 협력사 현장소장 및 안전담당자를 대상으로 ‘찾아가는 안전혁신학교’ 프로그램을 진행, 체계적인 안전교육 기회를 제공하고 있다.

또한 협력사들의 안정적인 경영활동을 지원하고자 매년 150억원 규모의 경영지원금과 300억원 규모의 상생펀드를 조성해 협력사의 자금 대출 이자 지원 등 직·간접적인 금융지원제도를 운영 중이다. 올해는 중소기업과의 동반성장을 도모하기 위해 40억원 규모의 ‘상생협력기금’을 출연, 지속가능한 산업 생태계를 조성했다. 상생협력기금은 대기업과 중소기업 간의 협력 관계를 강화하고, 기술 및 연구개발 지원, 생산성 향상, 인력 양성과 교육훈련 확대 등 중소기업의 폭넓은 지원에 활용된다.

허 대표는 “급변하는 환경 속에서 안전, 상생, 정도경영의 가치를 중심으로 협력한다면, 어떠한 위기 속에서도 흔들림 없이 동반성장 할 수 있을 것”이라며 “협력사가 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.