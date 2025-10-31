APEC 정상회의 계기 MOU 37년 만에 전면 개정 핵심광물·인프라 중심의 경제안보 협력 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라(사장 강경성)가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 맞춰 경주 APEC 경제전시장에서 호주무역투자대표부와 한·호주 미래산업 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

호주는 글로벌 공급망 안정을 위한 한국의 핵심 협력국이다. LNG(액화천연가스), 철광석은 물론 리튬, 니켈, 코발트, 희토류 등이 풍부한 자원 부국이며, 수소·풍력· 태양광 플랜트 구축과 신규 송배전 건설 등 에너지 전환 분야에서도 우리 기업과 협력하고 있다. 또한 방산 분야 협력과 더불어 철도 프로젝트 참여 등 인프라 협력도 활발해지고 있다.

이번 업무협약은 1988년 최초 체결 이후 37년 만에 이뤄지는 전면 개정으로, 급변하는 글로벌 통상환경 속에서 양국 기업 간 미래산업 협력과 공급망 안정을 지원하기 위한 기반을 새롭게 다졌다.

개정 MOU는 ▷협력분야 확대 ▷협력활동 다변화 ▷정기협의회 재개 등 세 가지 축을 중심으로 개편됐다. 협력분야는 재생에너지, 수소, 핵심광물, 인프라, 국방·우주, 첨단제조, 보건·바이오테크, 교육, 농식품 등으로 확대했다. 이를 통해 청정에너지 전환, 핵심광물 공급망 구축, 첨단기술 산업 공동 프로젝트 발굴 등의 분야에서 실질적 협력을 꾀하겠다는 구상이다.

이어 양 기관의 협력 활동 범위를 무역·투자 박람회, 세미나, 경제사절단, 시장조사, 공급망 협력 등으로 넓혀, 양국 기업 간 교류를 실질적으로 지원하기로 했다. 제3국 시장(동남아·인도태평양 지역) 공동 진출 협력도 새롭게 포함됐다.

아울러 2008년 이후 중단됐던 정기협의회를 2026년 호주에서 재개하기로 합의하고, 이후 격년제로 교대로 개최하기로 했다. 또한 협약 이행상황을 점검하기 위한 실무회의도 매년 정례화하여 협력 실효성을 높일 계획이다.

강경성 코트라 사장은 “이번 협약은 1988년 첫 협약후 30여 년간 이어온 양 기관 협력관계를 미래산업에 초점을 맞춰 재설계한 상징성을 가진다”며 “APEC 정상회의를 계기로 양국 협력수요가 반영된 만큼 MOU 이행을 통해 양국 기업 간 실질적 협력을 견인하는 경제협력 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.