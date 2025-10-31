SK네트웍스 AI∙데이터 역량 결합 시너지 기대효과 “미래 광고 시장 선도 사업자로 가치 높일 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK네트웍스가 사업 포트폴리오를 다각화하고 재무건전성 강화 및 보유 사업과의 시너지 창출을 위해 미디어렙 시장 유력 사업자인 ‘인크로스’를 인수한다.

31일 SK네트웍스는 전날 이사회를 열어 SK스퀘어가 보유 중인 ‘인크로스’ 주식 463만1251주(36.06%)를 392억원에 매수하기로 의결하고 주식양수도계약을 체결했다고 밝혔다.

인크로스는 광고 운영 전반을 지원하는 국내 3대 미디어렙사 가운데 하나로 디스플레이 광고(DA), 검색광고(SA), T딜(T deal)을 비롯한 커머스렙 등 고객이 원하는 다양한 상품을 제공할 수 있다는 강점을 보유한 기업이다.

미래기술 관련 글로벌 네트워크와 본∙자회사 전반에 걸친 AI 접목 사업모델 혁신을 바탕으로 진화를 추진 중인 SK네트웍스는 자사의 AI 및 데이터 관리 역량을 활용해 인크로스의 AI 트랜스포메이션(AX)을 이끌 수 있다는 점에 착안해 이번 지분 인수를 결정했다.

아울러 SK네트웍스는 인크로스가 SK인텔릭스, SK스피드메이트, 워커힐, 민팃 등 다수의 B2C 사업을 보유하고 있어 인크로스가 지닌 광고·커머스 역량과 사업 경쟁력이 결합해 소비자 접점에서 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

온라인 광고시장이 연평균 5% 이상 성장할 것으로 전망되는 상황 속에서 소비자 데이터를 기반으로 한 퍼포먼스, 동영상, 숏폼 등 다양한 영역에서의 가치 확장이 가능하다는 분석이다.

SK네트웍스는 이사회 의결에 이어 SK스퀘어 등과 남은 절차를 원활히 진행할 예정이며, 인크로스의 안정적인 사업구조 바탕의 현금 창출력을 지속 강화해 회사의 재무건전성을 제고하는 동시에 우리나라 광고시장의 선도사업자로 육성해나갈 계획이다.

SK네트웍스 관계자는 “인크로스 사업경쟁력의 원천인 방대한 소비자 데이터와 SK네트웍스가 보유한 AI 활용역량 및 데이터 관리 기술을 연계해 사업 인수 시너지를 창출하겠다”며 “또한, AI 인프라∙반도체 중심으로 포트폴리오를 재편, 인크로스 지분 유동화를 통해 미래 투자재원을 확보할 것”이라고 밝혔다.