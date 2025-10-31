12번 블록 총 1만4478㎡…감정평가액 기준 경쟁 입찰

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)가 일산테크노밸리 장항수로 남측구간 지식기반시설용지 6개 필지의 분양을 경기주택도시공사(GH) 홈페이지를 통해 30일 공고하고, 일산테크노밸리 조성시점에 맞춰 2026년까지 단계별로 분양한다.

이번에 분양하는 용지는 지식기반시설용지 12번 블록의 6개 필지로 총 1만4478㎡(약 4390평)이며, 감정평가 금액 기준으로 경쟁 입찰하는 방식이다.

시는 입주 기업들이 일산테크노밸리에 성공적으로 정착할 수 있도록 다양한 인센티브를 마련했다.

우선, 「고양시 투자유치촉진 조례」에 따라 산업시설용지 1000평 이상 투자기업에 대해 ▷평당 최대 80만원의 토지 매입비 ▷고양시민 신규 채용 시 고용보조금, 교육훈련 보조금 등을 지원한다.

특히, 상시고용인원을 초과해 고양시민을 채용하고 교육훈련을 실시할 경우에는 1인당 월 50만원씩 6개월 간, 기업 당 최대 1억원씩 보조금을 지급한다.

이와 함께 2024년 벤처기업육성 촉진지구 지정에 따라 일산테크노밸리로 입주한 벤처기업에게는 ▷취득세·재산세 최대 50% 감면 ▷5대 부담금 면제(교통유발·개발·산림·초지·농지) 등 혜택도 제공된다.

시 관계자는 “이번 장항수로 남측구간 지식기반시설용지 분양을 시작으로, 올해 하반기까지 장항수로 남측구간을 분양하고 내년 상반기에는 도시첨단산업단지, 내년 하반기에 장항수로 북측구간을 분양할 계획”이라며, “일산테크노밸리는 빠르고 편리한 교통 입지가 바탕이 돼 기업인들이 일하기 좋은 산업단지로서 국내외 다양한 기업들이 입주할 것으로 기대된다”고 전했다.