어두컴컴하던 고가 하부 환경개선…밝고 안전한 주민 보행 공간으로 탈바꿈 고효율 LED·고보조명·디자인가림막 등 새단장…도시미관 UP 안전도 UP

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 지난해부터 추진해 온 ‘거여 고가 하부 야간환경 개선 사업’을 완료했다.

어둡고 침침했던 고가도로 하부가 밝고 쾌적한 보행 공간으로 탈바꿈했다.

사업대상지인 거여고가 하부는 체육시설, 새활용센터, 거주자 우선주차장 등 다양한 시설이 위치해 주민 이용이 많은 지역임에도 노후된 조명시설과 어두운 환경으로 인해 안전사고 우려가 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 구는 거여 고가의 환경을 새롭게 단장했다. 특히, 어두컴컴하던 고가도로 하부의 야간 환경개선에 주력했다.

먼저, 노후된 방전등을 고효율 LED 조명으로 전면 교체했다. 이를 통해 야간 조도 개선은 물론, 탄소 배출을 줄이고 LED 보급률을 높이는 효과를 냈다. 또한, 기존보다 밝기가 높은 2등용 가로등을 설치해 보행자 안전성과 시인성도 대폭 향상시켰다.

거여고가 외관도 새롭게 변신했다. 거여하부교 P1~P2 구간에는 업라이팅 조명, LED 투광등, 고보조명을 새로 설치해 공간 전체의 밝기를 균일하게 개선했다. 고가 주변 낡은 울타리는 방호울타리로 교체하고, 보도블록을 정비하여 안전한 보행환경을 조성했다.

이 외에도 거여하부교 P17~19구간에는 지역 예술인들의 작품을 활용한 디자인 가림막을 설치하는 등 쾌적한 거리 환경을 조성해 도시경관과 문화적 감수성을 함께 높였다.

앞서, 구는 거여고가교 하부에 배상책임보험 가입을 통해 주민 안정성을 확보했다. 고가 하부 공간에 주민편의시설이 많은 것을 고려해 화재영향평가를 실시하고, 화재 및 돌발 상황에 대비하기 위해 매년 배상책임보험에 가입함으로써 안전을 한층 강화했다.

앞으로도 구는 환경개선 노력을 이어간다. 내년에는 거주자 우선 주차장 내 조명 교체를 추진해 어두운 구간 없이 안전하고 쾌적한 야간 주차 환경을 마련할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “이번 거여고가 야간환경 개선으로 주민들이 한층 더 밝고 안전한 공간에서 편리하게 이동할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 생활안전 인프라 확충 등 주민 삶의 질을 높이는 다양한 사업을 꾸준히 펼쳐 나가겠다”고 전했다.