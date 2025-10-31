11월 2일 오전 9시부터 살곶이체육공원에서 서울숲 야외무대까지 걷는 코스, 구민 약 3000명 참여 예정 ... 당일 8시부터 현장 접수, 서울숲 야외무대에서 경품추첨 진행, 체력 증진은 물론 친목 도모까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 11월 2일 오전 9시부터 11시 30분까지 ‘제7회 성동구청장기 성동구민 한마음 걷기대회’를 개최한다.

성동구체육회가 주최하고 성동구걷기협회 주관으로 열리는 이번 걷기대회는 살곶이운동장에서 출발하여 중간 지점인 용비쉼터를 지나 서울숲 야외무대까지 이어지는 코스를 따라 진행한다.

구민 누구나 참여 가능하며, 이번 대회에 약 3000명이 참여할 것으로 예상되므로 다 같이 모여 친목 도모 및 체력 증진을 할 수 있는 장을 만들고자 한다.

행사 당일 오전 8시부터 8시 50분까지 현장 접수를 통해 참가 신청을 받으며, 준비운동 후 본격적인 대회의 시작을 알리는 개회식(대회사, 코스 안내 등)이 열릴 예정이다. 이어 9시부터 본격적인 걷기가 시작되며, 서울숲 야외무대에서는 경품추첨 등 2부 행사가 진행된다. 단, 우천 시 행사가 연기될 수 있다.

대회 진행 중 안전사고를 예방하기 위해 구급차와 의료진이 현장에 상시 대기하며, 걷기 코스와 주요 대회 지점에는 안전요원이 집중 배치될 예정이다. 살곶이체육공원에 주차 공간이 마련되어 있으나 혼잡을 피하기 위해 대중교통 이용이 권장된다.

정원오 성동구청장은 “구민들이 다 함께 걸으며, 건강을 챙기고 서로 화합하는 시간을 가질 수 있길 바란다”며 “앞으로도 걷기의 일상화를 통해 주민 체력 증진과 생활체육이 더욱 활성화될 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.