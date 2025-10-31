시중가보다 30% 저렴한 상품 특별세일 판매 노래자랑, 체험, 먹거리 등 다채로운 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]상인과 주민이 함께하는 상생 축제로 지역 상권에 활력 불어넣는다

서울 강서구(구청장 진교훈)는 지역 상권에 활력을 불어넣고 주민 화합을 도모하기 위해 오는 11월 2일 오전 10시부터 ‘강서유통단지 한마음 페스티벌’을 개최한다.

행사는 강서유통단지 고객지원센터 앞 야외무대(국회대로7길 114)에서 펼쳐진다.

강서유통단지는 화곡동 일대에 형성된 도매 전문 상권으로, 생활용품·잡화·화장품·완구 등을 중심으로 한 수많은 도매상과 일부 소매 매장이 밀집해 있다.

강서구 대표 상권인 이곳에서 열리는 이번 축제는 지역 상인과 주민, 방문객이 함께 어우러지는 지역 상생의 장으로 마련됐다.

올해로 4회째를 맞는 축제는 ▲특별세일 판매전 ▲주민 노래자랑 ▲인기 가수 공연 ▲체험 부스 ▲먹거리 장터 등 다채로운 프로그램으로 풍성하게 꾸며진다.

오전 10시 식전 공연을 시작으로 태권도 시범과 초대 가수 정미영의 무대가 이어지며 본격적인 축제의 막이 오른다.

이어지는 2부에서는 주민이 직접 참여하는 노래자랑과 밴드공연, 그리고 소명, 수와 진 등 인기 가수들이 출연하는 축하 무대가 마련돼 흥겨운 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

특히 지난해 큰 호응을 얻은 주민 노래자랑은 올해 어린이 부문이 신설돼 참여의 폭이 한층 넓어졌다. 사전 신청을 통해 접수된 성인 19팀과 어린이 7팀이 열띤 경연을 펼친다.

행사의 하이라이트는 강서유통단지 입점 업체가 참여하는 ‘특별세일 판매전’이다. 생활용품, 화장품, 애견용품, 완구 등 다양한 상품을 시중가보다 최대 30% 저렴하게 판매해 방문객들의 발길을 사로잡을 예정이다.

또한 행사장 곳곳에는 가족 단위 방문객을 위한 풍선아트, 페이스페인팅 등 체험 부스가 운영되며, 화곡2·4·8동 직능단체가 참여하는 먹거리 장터도 함께 열려 볼거리와 먹거리가 가득한 하루가 될 전망이다.

지난해 열린 축제에는 800여 명의 주민이 참여해 성황을 이뤘으며, 올해는 더욱 풍성해진 프로그램으로 더 많은 주민이 함께할 것으로 기대된다.

구는 지역 상권의 경쟁력을 높이기 위해 강서유통단지와 전통시장, 골목상권 등을 대상으로 다양한 지원을 하고 있다. 고객지원센터와 주차장 조성 등을 통해 쇼핑 환경을 개선하고, 온누리상품권 환급행사, 맥주축제, 야시장 운영 운영 등으로 상인과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

진교훈 강서구청장은 “이번 축제가 상인과 주민이 하나 되어 지역 상권에 활력을 불어넣고 공동체의 소중함을 되새기는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 상권이 경쟁력을 갖춘 명소로 발전할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.