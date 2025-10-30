[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군 남건 부군수가 업무추진비를 규정을 회피하며 나눠 결제한 사실이 드러나면서 투명성 논란에 휩싸였다.

30일 본지가 입수한 자료에 따르면 남 부군수에게 배정된 연간 업무추진비는 기관운영비 3,700만 원, 시책 업무비 2,800만 원 등 총 6,500만 원이다.

이 중 상당 부분은 직원 격려용 식사, 시책 간담회, 지역 특산품 구입 등으로 사용된 것으로 나타났다.

1분기(1~3월)만 해도 30건, 총 1,100만 원 이상이 지출됐다.

업무추진비 집행 규정에 따르면, 집행 목적·일시·장소·대상 등을 증빙서류에 기록해야 하며, 건당 50만 원 이상 지출 시 상대방의 소속 또는 주소, 성명을 반드시 기재해야 한다.

그러나 남 부군수는 같은 날 여러 건으로 나눠 결제하는 방식으로 규정을 회피한 정황이 포착됐다.

실제로 2월 25일에는 민간인 식대 14만 원과 특산품 구입비 76만 원이 같은 날 결제됐고, 4월 22일과 5월 21일에도 나눠 결제된 식사비가 확인됐다.

6월 18~19일에는 직원 식사비 4건으로 총 124만 원이 지출됐으며, 7월 10일 육지 출장 시에도 시책 간담회 식사비 30만 원과 40만 원이 각각 결제됐다.

9월 들어서도 10일, 12일, 15~19일, 22~24일 등 거의 매일 지역 음식점을 방문한 기록이 남아 있으며, 식대만 10건에 걸쳐 331만 2,000원이 집행됐다. 이러한 사례는 매 분기 꾸준한 것으로 확인됐다.

지역 주민들은 “업무추진비가 실제 직원 격려용으로 사용됐는지 의문”이라며 “군민 세금이 사적 용도로 흘러간 것처럼 보인다”고 지적했다.

식당업계 관계자도 “부군수가 직원들과 함께 여러 명이 식사하는 모습을 본 적 없다”라고 전했다.

취재 과정에서도 일부 직원들은 말을 아끼며 의혹은 더욱 증폭되는 분위기다.

이에 남건 부군수는 “업무추진비 대부분은 직원 격려, 시책 간담회, 외부 방문객 접대 및 울릉군 홍보에 관행적으로 사용된다”고 해명했다.

그러나 일부 택배업계 관계자는 부군수가 울릉 특산품을 육지로 발송한 사례가 있다고 귀띔했다.

이번 논란은 지방자치단체 예산 집행의 투명성 문제를 다시 한번 부각하고 있으며, 군민들의 감시와 관심이 어느 때보다 강화될 전망이다.