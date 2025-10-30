횡단보도 2곳 신설, 보행로 4.0m로 확장

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 ‘소공로·세종대로18길’ 일대 도로공간 재편 사업에 들어간다고 30일 밝혔다.

서울시는 내년 10월 준공을 목표로 이 일대에 ▷횡단보도 신설 및 이설▷차로 축소 및 보도 폭 확장 ▷녹지공간 조성 등을 추진할 예정이다. 이번 사업은 지난해 7월 발생한 시청역 역주행 사고의 후속조치다.

먼저 소공로와 세종대로18길이 교차하는 조선호텔 사거리 ‘보행 연결성’이 강화된다. 조선호텔 앞과 세종대로18길을 건널 수 있는 횡단보도 2개소가 새롭게 설치된다. 기존 횡단보도는 교차로 더 가까운 위치로 옮겨 시민 안전과 편의를 동시에 끌어올린다.

기존에 사거리에는 북창동~소공동을 연결하는 횡단보도 1개소 밖에 없어 다른 방향으로 건너기 위해서는 지하보도를 이용할 수밖에 없었다. .

소공로와 세종대로18길 차도를 1차로씩 줄여 보행로를 설치할 공간을 확보한다. 가장 좁은 곳은 1.0m에 불과했던 보도 폭을 최대 4.0m로 확장한다.

또 세종대로18길 전 구간에 차량용 방호울타리(SB1 등급)를 설치하고, 일방통행도로 종점부에는 역주행을 막기 위한 ‘조명식 진입 금지 표지판’도 세운다.

가변차로 운영과 좁은 차로 폭으로 추돌 사고 위험이 있었던 조선호텔 사거리~한국은행 사거리 구간(0.23㎞)은 가변차로를 없앤다. 또 차로 수를 줄이고 법정 도로 폭 기준(3.0m)에 맞게 재정비, 안전한 도로 환경을 조성한다.

녹색 보행 공간도 함께 조성된다. 시는 세종대로18길 보행로에 수국 등 계절꽃을 심은 소규모 화단을 조성해 삭막했던 도심 도로에 생기와 활력을 불어넣을 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “이번 도로공간 재편은 시민 안전을 보호뿐만 아니라 보행자, 교통약자의 이동권을 회복하는 변화의 시작이 될 것”이라며 “앞으로도 걷기 좋은 보행환경을 조성해 도심 보행？관광 및 지역 상권을 활성화하는 등 ‘사람 중심의 보행안전 도시’를 만들어 나가겠다”라고 말했다.

한편 지난해 7월 1일 오후 9시 26분경, 이 일대에서 A(68)씨가 몰던 차량이 일방통행인 4차선 도로를 200m가량 역주행, 인도로 돌진해 12명의 보행자와 2대의 차량을 치었다. 이 사고로 9명이 사망하고 가해자와 동승자를 포함해 7명이 중경상을 입었다.