[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진) 선유도서관이 문화체육관광부 주관 ‘2025년 전국 도서관 운영 평가’에서 대통령상을 수상했다고 밝혔다. 구는 2만 2000여 개 도서관 중 최우수 평가인 1위다. 문체부는 매년 전국의 공공‧작은‧학교‧전문도서관 등을 대상으로 우수 도서관을 선정하고 포상한다.

영등포구립 선유도서관은 지난해 문화체육관광부 장관상에 이어 올해는 도서관 운영 분야의 최고 권위를 인정받으며, 대한민국을 대표하는 최고의 공공도서관으로 자리매김했다.

선유도서관은 공간 구성과 환경을 전면적으로 재정비했다. 특히 사춘기 청소년인 트윈세대(12세~16세)를 위한 전용 공간 ‘사이로’가 좋은 평가를 받았다. ‘도서문화재단 씨앗’으로부터 10억 원의 기금을 지원받아 조성된 사이로는 서울시 최초의 트윈세대 특화 공간이다.

사이로는 일반 도서관과 달리 공간의 경계를 허문 열린 구조로, 아이들의 상상력을 자극하는 다채로운 시설로 꾸며졌다. ▷상상을 현실로 만드는 ‘메이킹존’▷나만의 이야기를 완성하는 ‘스토리존’ ▷직접 빵과 쿠키를 굽는 ‘베이킹존’ ▷LP판과 다양한 장르의 음악을 즐길 수 있는 ‘음악존’을 비롯해 ‘무비존’, ‘게임존’까지 트윈세대의 취향과 호기심을 존중하는 활동 공간이 마련돼 있다.

최호권 영등포구청장은 “선유도서관은 기존 도서관과 달리 특화된 공간 구성과 창의적인 운영으로 세대가 함께 배우고 소통하는 복합문화공간이자, 미래 도서관의 새로운 모델로 자리 잡고 있다”라며 “앞으로도 구민이 일상 속에서 풍요로운 문화적 경험을 누릴 수 있도록 영등포만의 특화된 도서관 서비스를 확충해 나가겠다”라고 전했다.