[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 배달전문음식점을 대상으로 위생 상태를 점검하는 ‘위생지킴이’를 창단했다고 39일 밝혔다.

지난 29일 열린 위촉식에서 배달 기사 등 지역 주민을 포함해 총 20명이 위촉됐다. 전문 컨설팅 강사의 위생교육도 함께 진행됐다.

위생지킴이들은 배달음식 픽업 및 배달 현장에서 직접 육안 점검과 바디캠 촬영 등을 활용해 음식 조리장과 포장·운반 상태를 확인한다. 이들은 강남구와 함께 주기적인 위생모니터링 활동을 벌이며, 배달전문음식점 위생 강화에 민·관 협력체계를 구축한다.

객석 없이 조리장만 갖춘 배달전문음식점은 소비자의 직접 시선이 닿지 않는 구조적 특성으로 인해 위생 관리상 사각지대가 발생할 가능성이 높다는 지적이 이어져왔다. 강남구에는 현재 이러한 배달전문음식점이 총 156개소 운영 중이며, 이는 서울 자치구 중 가장 많은 수치다.

구는 7월 배달전문음식점 위생관리 가이드북을 배포하고, 9월 18일부터 이달 24일까지 배달전문음식점 대상 식중독 예방 진단 컨설팅과 위생관리 실태 전수조사를 실시했다.

조성명 강남구청장은 “위생 사각지대를 해소하고 구민이 안심할 수 있는 외식 환경을 만들기 위해 민관이 함께하는 감시체계를 구축했다”며 “앞으로도 배달음식의 안전성을 높이고, 선제적 위생관리 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.