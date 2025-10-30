[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 ‘목동 9단지 아파트 재건축 정비사업’의 사업시행자로 한국자산신탁을 지정 고시했다고 30일 밝혔다.

이번 고시는 지난 9월 29일 목동 9단지 정비사업 추진 주체인 토지등소유자가 사업시행자 지정을 신청한 이후 19일 만에 이뤄진 것이다.

목동아파트는 14개 단지 중 8개 단지가 신탁방식을 채택해 정비사업을 추진 중이다. 앞서 10·13·14단지 사업시행자 지정 고시가 완료된 바 있다. 구는 신탁방식을 기반으로 사업을 진행 중인 다른 단지들도 신속한 지정 고시가 이뤄질 수 있도록 행정지원을 강화할 계획이다.

사업시행자로 지정된 신탁사는 ▷정비사업 시행규정의 확정 ▷정비사업 전문관리업자와의 계약 ▷설계자·시공사 선정 등을 토지등소유자 전원으로 구성된 회의를 개최하여 의결 절차를 진행하게 된다. 또 자금 조달부터 설계·공사·분양까지 사업 전반에 참여해 전문성과 책임성, 투명성을 높일 계획이다.

9단지는 부지면적 18만3057.8㎡에 용적률 약 300%를 적용해 기존 15층 2030세대에서 최고 49층, 총 3957세대로 새롭게 조성된다. 목동 중심지와 주변 단지, 저층 주거지를 연결하는 공공보행통로를 조성하고 도로‧공원‧공공시설 등 기반시설도 정비된다.

이기재 양천구청장은 “사업시행자 지정 고시 완료된 4개 단지 재건축이 더욱 투명하고 체계적으로 추진되길 바란다”며 “연내 14개 단지 모두 정비구역으로 지정될 수 있도록 서울시 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사업기간을 최대한 단축하도록 노력하겠다”고 밝혔다.