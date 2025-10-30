[헤럴드경제=박병국 기자] 진교훈 서울 강서구청장이 30일 대학생 청년들과 소통에 나섰다.

진 구청장은 이날 오후 한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스에서 점심 도시락 간담회 ‘런치톡(Talk)’ 행사를 가졌다. 간담회는 대학생 15명이 참석한 가운데 1시간가량 진행됐다. 진 구청장은 “청년들의 목소리를 직접 듣고 구정 정책에 담아내기 위해 학교를 찾았다”며 간담회 취지를 설명했다.

간담회는 강서구와 폴리텍대학에 대해서 묻는 간단한 퀴즈풀이와 구청장과의 소통의 시간으로 진행됐다.

취미생활과 MBTI(성격유형 검사) 등 일상적인 대화부터 청년정책에 이르기까지 다양한 주제가 오갔다.

24년째 강서에 거주 중이라는 한 학생이 구청장으로 이루고 싶은 목표에 대해 묻자, 진 구청장은 ‘균형발전’과 ‘주민 삶의 질 향상’을 꼽았다.

진 구청장은 “김포공항 혁신지구와 마곡마이스(MICE)복합단지, 가양동 CJ공장부지 개발 등 미래 성장동력은 더 키우고 구도심의 주거환경 개선과 생활 인프라 확충 등을 통해 구도심과 신도심의 균형발전을 이뤄낼 것”이라고 말했다. 가장 뿌듯했던 일을 묻는 질문에는 “주민을 만나는 매 순간이 현장의 목소리를 가까이서 들을 수 있는 귀한 시간”이라고 답했다.

진 구청장은 대장홍대선 등 지역의 주요 현안과 청년들이 정책에 직접 참여하는 ‘강서청년네트워크’ 사업 등을 직접 설명하기도 했다.

그는 “소중한 시간을 내어 자리에 함께해 준 학생들에게 너무나 감사한 마음”이라며 “청년들의 목소리를 구정에 반영해 나가겠다”고 말했다