[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼 후 무심하게 변한 남편 때문에 고민이라는 아내의 사연이 전해졌다.

최근 JTBC ‘사건반장’은 40대 여성 A씨로부터 받은 사연을 소개했다. 결혼 7년 차라는 A씨는 “가끔 남편이 남보다 못하다는 생각이 든다”고 운을 뗐다.

A씨는 “남편은 밖에서 문을 절대 안 잡아준다”며 “하루는 함께 백화점에 갔는데 본인만 빠르게 출입문을 통과하고, 문을 잡아주지 않아 제가 쾅 부딪혀 버렸다”고 했다.

그러면서 “이때만 해도 남편이 사과해서 대수롭지 않게 넘어갔다”며 “그런데 비슷한 일이 반복됐다”고 밝혔다. 이어 A씨는 비 오는 날 있었던 일화를 하나 더 말했다.

당시 A씨는 한쪽 손에 우산을, 다른 손에 짐을 들고 엘리베이터에 탑승하려고 했다. 그때 짐이 바닥에 떨어졌고, A씨는 이를 줍기 위해 잠시 허리를 숙였다.

A씨는 “제가 떨어진 짐을 줍는 그 잠깐 사이에 남편이 혼자 엘리베이터를 타고 갔다”며 “나중에 물어봤더니 핸드폰 보느라 그랬다는데 이게 말이나 되는 거냐”고 분통을 터뜨렸다.

A씨는 “차라리 원래 무신경한 사람이면 그러려니 하지만 연애할 땐 그런 일이 한 번도 없었다. 남편은 지금도 뭐가 잘못인지 모르는데 문 안 잡아주는 남편과 그게 섭섭한 저. 도대체 누가 더 속 좁은 사람이냐”고 물었다.

이에 박지훈 변호사는 “사랑의 문제라기보다는 주의력 같다는 생각이 든다. 남편이 이렇게 반복하는 걸 봤을 때는 오히려 주의력이 산만하니까 그런 걸 테스트해야 한다”며 “이것 때문에 사랑이 식었다고 연결하기는 사실 어렵지 않나 싶다”고 말했다.