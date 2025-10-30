7·8회 연속 최고 성적…“첨단 진단·의료진 노력의 결실”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 포항세명 기독병원(병원장 한동선)이 건강보험심사평가원이 발표한 ‘제7차 결핵 적정성 평가’와 ‘제10차 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가’에서 모두 1등급을 획득하며 중증 호흡기 질환 치료의 우수성을 입증했다.

세명기독병원은 이번 평가에서 결핵 부문 2018년부터 7회 연속, COPD 부문은 2017년부터 8회 연속 최우수 등급을 유지하며 지역 거점 병원으로서의 신뢰를 더욱 굳혔다.

결핵 적정성 평가는 2024년 1월부터 6월까지 질병관리청에 신고된 결핵 신환자의 입원 및 외래 진료 사례를 바탕으로 전국 505개 의료기관을 대상으로 진행됐다.

세명기독병원은 종합점수 96.4점(전국 평균 94.5점)을 기록하며 1등급을 받았고, 특히 ‘결핵균 확인검사 실시율’에서 100점을 받아 전 항목에서 우수한 성적을 거뒀다.

또한 COPD 적정성 평가는 2024년 1월부터 12월까지 만 40세 이상 환자를 대상으로 실시됐다. 세명기독병원은 폐기능검사 시행률, 지속 방문 환자 비율 등 7개 주요 항목에서 높은 점수를 받아 종합점수 96.3점(전국 평균 70.2점)으로 1등급을 획득했다.

한동선 병원장은 “결핵과 COPD 평가에서 모두 1등급을 받은 것은 의료진의 헌신과 첨단 진단 시스템 구축의 성과”라며 “앞으로도 환자에게 최상의 진료 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

세명기독병원 호흡기센터는 현재 호흡기내과 전문의 3명이 진료를 담당하고 있으며, 정부의 ‘결핵 환자 재택의료 시범사업’ 참여기관으로서 지역사회 결핵 치료와 관리에 앞장서고 있다.

또한 2022년 질병관리청이 주관한 ‘민간·공공 협력 국가결핵관리사업 평가대회’에서 대구·경북권 유일의 우수 병원으로 선정되는 등 공공성과 전문성을 동시에 인정받고 있다.