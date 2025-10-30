개교 이래 단일 최고액 “받은 은혜를 젊은 세대에게 돌려줄 때가 됐습니다”

[헤럴드경제=김용재 기자] 삼육대는 미국 캘리포니아주 로스알토스에 거주하는 재미동포 사업가 출신 노의용(제임스 노ㆍJames Rho) 장로로부터 200만달러(한화 약 28억7000만원)의 발전기금을 기부받았다고 30일 밝혔다.

이번 기부금 가운데 100만달러는 현금으로, 나머지 100만달러는 리빙트러스트(유언대용신탁) 형태로 이행된다. 이는 삼육대 개교 이래 단일 기부로는 최고 금액이다. 누적 기부액은 208만달러(한화 29억8700만원)에 달한다.

독실한 재림교인인 노 장로는 1941년 일본에서 태어나 경남 사천 삼천포에서 자랐고, 어려운 가정형편으로 초등학교만 졸업하고 중학교 진학을 포기해야 했다.

고학으로 중ㆍ고등학교를 마치고 1968년 삼육대 영어영문학과 1회생으로 입학했으나 1학기 만에 학업을 중단했다. 1973년 아내 이선은 씨와 함께 각각 400달러씩 빚을 내 미국으로 이주하며 새로운 삶을 시작했다.

이민 초기에는 접시닦이로 일하며 시급 1달러 85센트를 받았다. 이후 청소업으로 전환해 3달러 25센트로 늘었고, 특유의 성실함으로 1년 만에 가장 신뢰받는 직원이 됐다. 곧 자신만의 청소회사를 세우고 일을 통해 사람을 돕는 기업을 목표로 삼았다.

당시 미국은 한인 이민이 활발히 이뤄지던 시기였다.

노 장로는 견적서를 낼 때마다 “이익은 남기지 않겠습니다. 대신 이민 온 형제자매들에게 일자리를 주게 해주십시오”라고 조용히 기도했다고 한다.

그는 실제로 이익을 최소화한 낮은 단가로 입찰했고, 이는 저가 경쟁력으로 이어져 사업은 빠르게 성장해 갔다.

경제적으로 어려운 한인 이민자들에게 조건 없이 도움을 베풀기도 했다. “어려운 일이 있으면 노 장로를 찾아가라”는 말이 있을 정도였다.

가정집 청소로 시작한 사업은 점차 대형 빌딩 관리로 확장됐고, 한때 50명 이상의 직원을 둔 기업으로 성장했다.

노 장로는 “성실과 신앙이 인생의 두 기둥이었다. 길은 반드시 열린다”고 후배 세대에게 강조했고, “이제 내가 받은 은혜를 젊은 세대에게 돌려줄 때가 됐다”고 말했다.

특히 그는 제해종 삼육대 총장의 비전과 열정에 감동해 200만달러의 거액을 삼육대에 쾌척하기로 결심한 것으로 알려졌다.

아내 이선은씨도 남편의 뜻에 깊이 공감하며 결심을 전폭적으로 지지했다고 한다.

노 장로는 “기금의 사용은 학교의 판단에 전적으로 맡긴다. 삼육대가 세상을 변화시키는 인재를 길러내는 교육기관으로 더욱 우뚝서길 바란다”고 전했다.

제해종 총장은 “사람을 키우는 일은 그 어떤 일보다 가치 있는 일”이라며 “장로님의 크고 귀한 결심은 삼육대가 봉사하고 헌신하는 인재를 길러내는 데 든든한 밑거름이 될 뿐 아니라 많은 이들에게 헌신의 귀감이 될 것”이라고 감사의 뜻을 전했다.