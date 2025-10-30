[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 시진핑 중국주석과 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 가속기 ‘블랙웰’의 중국 내 공급문제에 대해선 논의하지 않았다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 시 주석과 정상회담을 마친 후 귀국길에 미 대통령 전용기(에어포스원) 안에서 가진 약식 기자회견에서 반도체 논의 결과를 묻는 말에 “우리는 칩에 대해 논의했다. 중국이 엔비디아와 다른 기업들과 (중국 내) 칩 공급에 대해 논의할 것”이라고 말했다.

이어 “나는 엔비디아 젠슨(젠슨 황 CEO)과 얘기하겠지만 중국이 엔비디아와 협의해서 할 수 있을지 그렇지 않을지를 보게 될 것”이라고 덧붙였다.

중국이 자국 내 칩 공급 허용 여부를 두고 엔비디아와 계속 대화를 할지는 중국의 결정에 달렸다고 말한 것으로 블룸버그는 해석했다.

트럼프 대통령은 블랙웰의 낮은 버전에 대한 논의를 한 것이냐고 확인하는 물음에 “블랙웰은 아니다. 어제 막 나온 블랙웰은 논의하지 않았다”고 답했다.

앞서 전날 트럼프 대통령은 한국으로 향하는 전용기 안에서 기자들에게 “시 주석과 블랙웰에 대해 얘기할 것”이라고 말한 바 있다.