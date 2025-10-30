후포 요트경기장 일대서 800여 명 참가… 안전 관리 강화·첫 출전 선수 수영 테스트 실시

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 다음 달 1·2일 후포 요트경기장 및 인근 해안도로 일대에서 ‘제21회 전국 울진 트라이애슬론대회’를 개최한다고 30일 밝혔다.

울진군 철인 3종 협회와 울진군 체육회가 주최·주관하는 이번 대회는 국내 철인 3종 동호인 및 임원 등 800여 명이 참가할 예정이다.

1일에는 선수 등록과 공식 수영훈련이 진행되며, 2일에는 본 대회 경기가 펼쳐진다.

특히 처음 출전하는 160여 명의 선수들은 첫날 수영 테스트를 실시해 안전을 확보하고, 테스트를 통과하지 못한 선수는 사이클과 달리기 종목만 참가할 수 있다.

철인 3종 경기(트라이애슬론)는 수영, 사이클, 달리기 세 종목을 연속으로 완주하는 극한 스포츠로, 체력과 정신력을 동시에 요구한다.

선수들에게는 ‘인간 한계에 도전하는 정신’과 ‘끈기와 열정으로 완주하는 삶의 축소판’으로 평가받는다.

손병복 군수는 “울진의 아름다운 해안 코스를 따라 진행되는 이번 대회에 전년보다 많은 선수들이 참가한다”며, “안전관리 요원과 구명보트를 배치하는 등 안전장치 강화에도 힘썼다”고 말했다.

이어 “이번 도전형 스포츠를 통해 건강한 스포츠 문화가 확산되길 바란다”고 덧붙였다.

울진군은 앞으로도 다양한 전국단위 스포츠대회를 유치해 스포츠 관광 활성화와 지역경제 기여, 스포츠 도시로서의 위상 제고에 힘쓸 계획이다.