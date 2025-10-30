11월 1일부터 12월 15일까지 … 난방기기 사용 급증기 대비 LPG충전소 및 판매업소, 고압가스 판매업소, LPG사용 어린이집 등 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 겨울철 난방 수요 증가와 한파·폭설 등으로 인한 가스사고를 예방하기 위해 11월 1일부터 12월 15일까지 ‘겨울철 가스시설 안전점검’을 실시한다.

이번 점검은 한국가스안전공사와 합동으로 추진되며 LPG충전소 및 판매업소, 고압가스 판매업소, LPG사용 어린이집 등 주요 가스시설을 중심으로 진행된다.

주요 점검 사항은 가스 누출 여부, 가스시설의 기술기준 준수 여부, 가연성 물질 적치 등 화재 발생 요인 방치 여부, 가스시설 안전장치의 정상 작동 여부 등이다.

특히 수험생의 안전과 원활한 대학수학능력시험 진행을 위해 시험장 주변 가스시설을 사전 점검하고, 가스누출 및 화재위험 요인을 철저히 관리할 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “겨울철에는 난방기기 사용이 늘고 기온이 급격히 떨어지면서 가스사고 위험이 커진다”며 “이번 점검을 통해 잠재된 위험요인을 사전에 제거해 구민 모두가 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.