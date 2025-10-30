누적 기부액 31억원 장학사업 및 첨단공학관 건립 후원

[헤럴드경제=김용재 기자] 중앙대학교는 중앙대 약학대학 출신의 진정주 약사가 모교 발전을 위해 4억100만원을 쾌척했다고 30일 밝혔다.

발전기금 전달식은 지난 28일 중앙대 서울캠퍼스에서 열렸다.

진 약사는 중앙대 약학대학 90학번으로 1999년부터 경기 안산시에서 진정주 약국을 운영하고 있다. 유튜브 채널 ‘진약사톡’과 ‘진약사의 기도학교’를 운영하며 구독자수 약 49만명을 보유한 약학계 대표 인플루언서다. 저서로는 ‘아파도 괜찮아’, ‘내몸이 웃는다’ 등이 있다.

이번에 전달된 발전기금 중 1억100만원은 50명의 학생들에게 장학금으로, 3억원은 중앙대 첨단공학관 건립기금으로 사용될 예정이다. 진 약사는 지난 2019년 ‘진정주 장학금’을 설립한 이후 현재까지 중앙대와 중앙대병원에 31억여원을 기부해왔다. 올해까지 213명의 학생들이 이 장학금을 통해 학업 지원을 받았고, 이에 대한 예우의 표시로 중앙대는 지난해 서울캠퍼스 약학대학 도서관에 ‘진정주 스터디 카페’를 조성해 헌정한 바 있다.

박상규 중앙대 총장은 “모두가 힘들었던 코로나 시기부터 모교에 큰 감동과 희망을 주고 계신 진정주 동문의 따뜻한 마음을 잊지 않고 있다”고 말했다.

진 약사는 “씨앗과 같은 학생 여러분의 노력이 머지않아 빛나는 결실로 이어질 것이라 기대한다”며 “각자의 자리에서 늘 최선을 다해 성장하길 바란다”고 격려했다.