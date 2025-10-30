불 켜고 상영…겁 많아도 공포영화 볼 수 있게 작 중 캐릭터 오마주 ‘부고니아’ 민머리 상영회 특전·응원 상영회 등 현장형 이벤트 ‘뉴노멀’

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘본 회차는 특별 겁쟁이 상영회입니다.’

공포 영화를 무서워하는 ‘겁쟁이’들만을 위해 준비한 특별 상영회가 오는 31일 롯데시네마 신림에서 열린다. 영화관은 깜깜해야 한다는 고정관념에서 벗어난 이번 상영회는 관 내 불을 켠 상태로 영화를 상영, 훨씬 더 ‘겁쟁이 친화적’ 환경을 제공한다. 상영 영화는 ‘컨저링’ 시리즈 제작진이 만든 영화 ‘웨폰’과 전화 괴담 공포 ‘블랙폰2’. 입장 전에는 귀신을 쫓을 수 있다는 팥 주머니와 소리 차단용 3M 귀마개까지 제공된다. 이 모든 것을 즐기기 위해 필요한 것은 단돈 만 원이다.

온라인동영상서비스(OTT) 대중화로 영화 관람이 개인화하면서, 영화팬을 극장으로 이끌기 위한 영화관·배급사들의 이색 이벤트가 잇따르고 있다. 단순히 일반적인 영화 상영으로는 OTT로 향하는 관객들의 발길을 더 이상 붙잡을 수 없다는 위기의식에서다. 극장들은 영화를 관람의 대상을 넘어 타인과 함께 공유할 수 있는 특별한 집단 경험의 기회로 확장하면서, 영화 관람 자체를 새로운 엔터테인먼트의 영역으로 끌어내는 모습이다.

이제 겁이 많아도 공포 영화를 볼 수 있고, 눈치 보지 않고 캐릭터의 활약을 응원하며 볼 수 있으며, 너무 신이 나서 영화관에서 춤을 춰버리거나, 가끔은 머리를 밀면 공짜로도 영화를 볼 수 있는 시대가 됐다.

영화 관객을 유치하기 위한 극장가의 고군분투는 비단 국내에 국한되지 않는다. 가장 최근에는 미국 로스앤젤레스에서 열린 ‘민머리 상영회’가 열려 큰 화제가 됐다. “민머리인가요, 아니면 삭발할 의향이 있나요?” 결코 그냥 지나칠 수 없는 질문으로 눈길을 사로잡은 행사의 주인공은 영화 ‘부고니아’였다.

오는 31일 개봉을 앞두고 ‘부고니아’의 북미 배급사 포커스 픽처스는 ‘삭발’을 조건으로 한 무료 특별 상영회를 열었다. 요르고스 란티모스 감독의 ‘부고니아’는 지난 2003년 개봉한 장준환 감독의 ‘지구를 지켜라!’를 리메이크한 영화로, 이번 상영회는 작 중 외계인으로 오해받고 삭발을 당하는 제약회사 CEO(최고경영자) 미셸(엠마 스톤 분) 캐릭터를 오마주해 기획됐다. 배급사는 삭발을 원하는 관객들을 위해 상영관 앞에서 즉석에서 삭발할 수 있게 이발사까지 섭외했다.

특별 상영회는 큰 화제가 됐고, 관객들의 반응도 뜨거웠다. 현장에서 삭발 서비스를 받은 관객들은 ‘영화에 더욱 이입할 수 있었다’며 소감을 밝히기도 했다. 한 관객은 로이터와의 인터뷰에서 “‘내가 해냈다, 그녀(미셸)가 해냈구나’란 생각과 함께 영화에 대한 몰입감이 느껴진다”면서 “이야기에 대한 공감할 수 있어 좋다”고 했다.

지난 29일 메가박스 강남에서 진행된 ‘자유부인’ 상영회도 캐릭터와 관객의 연결고리를 통해 영화적 경험을 극대화한 이색 상영회로, 전석 매진되며 관객들의 큰 호응을 얻었다.

니콜 키드먼 주연 ‘베이비걸’이 준비한 이번 상영회에는 집에 가기 아쉬운 ‘자유부인’들을 겨냥해 잔 와인과 추첨을 통해 샤넬 립스틱을 증정하는 이벤트가 함께 마련됐다. 여성들의 성에 대한 시각과 욕망 등을 다룬 영화의 서사와 메시지에 맞춰 준비된 상영회다. 영화 ‘베이비걸’은 성공한 CEO 로미가 커리어와 가족 모두를 걸고 청년 인턴과 벌이는 격렬한 불륜을 그린 에로틱 스릴러다.

이 밖에도 현장 관람객에게 주차별 특전을 증정하거나, 관객들이 함께 박수 치고 소리치며 즐기는 응원 상영회는 팬덤이 두터운 애니메이션 작품들의 고정 행사로 자리 잡았다. 31일부터 사흘간 CGV에서는 핼러윈을 맞아 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 싱어롱 특별 상영이 진행된다.

이달 초 북미에서 주말 동안에만 450여억원을 벌어들인 테일러 스위프트의 앨범 발매 기념 상영회 당시 북미 극장 체인 AMC는 관객들에게 노래뿐만이 아니라 춤까지 출 수 있게 허용해 주목받기도 했다.

이색 상영회는 영화관이 준비한 특별관을 홍보하는 기회로도 활용되고 있다. ‘겁쟁이 상영회’의 경우 지난 9월 말 새롭게 문을 연 광음LED관을 소개하는 일환으로 기획됐다. 삼성전자 시네마 스크린 오닉스(Onyx) 최신 LED 스크린을 도입해 무한대 명암비로 어둠 속 디테일까지 선명하게 살려주는 LED관만의 차별점을, ‘불을 켜고 보는’ 상영회를 통해 관객들에게 소구하겠다는 전략이다.

롯데시네마 관계자는 “불을 켜고 봐도 문제가 없을 정도로 관객들이 스크린의 뚜렷하고 선명한 화질을 느낄 수 있다”면서 “관객들에게 새로운 특별관도 알리고, 핼러윈날에 새로운 경험을 할 수 있는 기회로 이 같은 겁쟁이 상영회를 준비하게 됐다”고 설명했다.

메가박스에서 이벤트성으로 진행하고 있는 ‘반딧불만없음 프로젝트’도 같은 경우다. LED관에서 일부 회차에 한정해서 진행하는 해당 프로젝트는 불이 반쯤 켜진 상태로 상영한다. 상영 중 휴대폰 사용도 가능하다. 하지만 촬영이나 소음 유발 행위는 엄격히 금지된다.

이색 상영회들은 점차 극장가의 ‘뉴 노멀’로 자리 잡는 모양새다. 더욱 신선하고, 영화와 체험을 연계시킬 수 있는 이벤트를 마련하기 위한 움직임도 바쁘다. 한 극장업계 관계자는 “생각보다 관객들의 반응이 뜨겁고, 배급사에서도 적극적으로 차별화된 마케팅의 일환으로 이색 상영회를 꾸준히 기획하고 있다”면서 “극장 차원에서도 모객에 도움이 된다. 다음 이벤트들도 계속해서 준비 중”이라고 밝혔다.