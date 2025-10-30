11월 3일부터 7일까지 광진구청과 광진구평생학습센터에서 개최 평생학습센터, 학습나루터, 일상학습관 등 광진구 평생학습 공동체 한자리에

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 11월 3일부터 7일까지 5일간 ‘평생학습, 내 삶을 업(UP)하다’를 주제로 ‘2025 광진구 평생학습 성과공유회’를 개최한다.

이번 행사는 구민들이 일상 속에서 쌓은 학습의 결실을 함께 나누고, 배움의 즐거움을 지역사회 전반으로 확산하기 위해 마련됐다.

광진구는 구민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 인문, 디지털, 시민교양 등 다양한 평생학습 프로그램을 운영하고 있으며, 평생학습센터를 중심으로 각 동 주민센터와 연계한 학습나루터, 유휴공간을 활용한 일상학습관, 광나루아카데미, 대학 연계 교육, 인생이모작 프로그램, 학습동아리 등 주민 맞춤형, 생애주기별 학습 기회를 제공하고 있다.

이번 성과공유회는 광진구 평생학습의 성과를 한눈에 볼 수 있는 자리로, 광진구청 1층 갤러리광진과 5층 대강당, 광진구평생학습센터에서 전시, 발표, 체험 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.

성과발표회는 11월 6일 오후 3시 광진구청 대강당에서 열린다. 평생학습 유공자 표창 수여식과 함께 ▲시니어 헬스 활력 모델워킹 ▲오카리나 연주 ▲시 낭독 ▲라인댄스 ▲경기민요 등 학습자들이 준비한 공연이 펼쳐지며, 공예·원예·캘리그라피 등 체험 프로그램과 선물 추첨 등 참여를 독려하는 이벤트도 마련된다.

11월 3일부터 7일까지 이어지는 전시공간에서는 수강생들이 직접 제작한 영상과 손글씨, 시화, 공예품 등 200여 점의 작품을 선보인다.

김경호 광진구청장은 “광진구 곳곳에서 다양한 방식의 평생학습이 활발히 이루어지고 있다. 이번 성과공유회에 많은 구민들이 서로의 배움을 응원하고 성취를 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 구민 누구나 마음만 먹으면 언제든 쉽게 배우고 성장할 수 있는 평생학습도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.