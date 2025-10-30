[헤럴드경제=김지헌 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 6년 만에 방한했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 출국했다.

트럼프 대통령은 이날 김해공항 공군 나래마루에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마치고 오후 1시께 전용기인 에어포스원에 탑승해 미국 워싱턴으로 향했다.