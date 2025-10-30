[헤럴드경제= 이권형기자] 김인호 산림청장이 30일 강원 속초에서 개최된 ‘제51회 전국 양묘기술세미나’에 참석해 인사말을 하고 있다.

김 청장은 “이번 양묘기술세미나가 지혜와 경험을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “한 그루의 묘목이 사람을 살리는 숲을 만들고, 양묘 사업의 혁신과 산림의 지속가능한 발전으로 이어지길 기대한다”고 말했다.