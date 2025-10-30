[헤럴드경제=나은정 기자] 길에서 주운 현금의 주인이 끝내 나타나지 않아 소유권을 얻게 된 60대 남성이 오히려 자신의 돈을 보태 기부해 주변을 따뜻하게 하고 있다.

30일 대한적십자사 인천지사에 따르면 적십자 구월3동봉사회 회장 김선유(64) 씨는 지난 1월 인천시 남동구 한 주차장에서 현금 65만 원을 발견했다. 당시 그는 저녁 약속에 참석하기 위해 주차를 하고 나오다가 5만 원권 13장이 바닥에 떨어져 있는 것을 보고 즉시 경찰에 신고했다.

김씨는 이 사실을 잊고 살았으나, 그로부터 반년 뒤 경찰로부터 “현금 주인이 나타나지 않아 습득자가 소유권을 갖게 됐다”는 연락을 받았다. 현행 유실물법에 따르면 경찰에 접수된 유실물의 소유자가 6개월 안에 권리를 주장하지 않으면 습득자가 소유권을 취득할 수 있다.

이에 따라 김씨는 세금 22%를 공제한 약 50만원을 수령하게 됐다. 다만, 김씨는 이를 개인적으로 쓰는 대신 “좋은 일에 쓰는 게 당연하다”는 마음으로 자비를 더해 총 100만원을 대한적십자사에 기부했다.

구월3동봉사회 회장을 맡고 있는 김씨는 올해 누적 봉사 500시간 인증을 앞두고 있을 정도로 평소에도 지역 사회에서 꾸준히 봉사활동을 이어오고 있다.

김씨는 “묵묵히 함께 일하는 봉사원들 덕에 지역 곳곳에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다”며 “앞으로도 기회가 닿는 대로 선행을 아끼지 않겠다”고 말했다.

기부금은 남동구협의회 소속 적십자 봉사원을 통해 지역 내 어려운 이웃을 돕는 데 사용될 예정이다.