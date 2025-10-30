조현(왼쪽) 외교부 장관이 30일 오전 경북 경주시 소노캄 경주 그랜드볼룸에서 열린 2025 APEC 외교통상합동각료회의 개회식에 참석해 개회사를 하고 있다. 오른쪽은 여한구 통상교섭본부장 경주=임세준 기자


jun@heraldcorp.com