APEC CEO 서밋 퓨처테크포럼 디지털자산 주제로 첫 부대행사 마이클 케이시 기조연설 등 눈길

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 APEC CEO 서밋 코리아 2025의 공식 부대행사 ‘퓨처테크포럼: 디지털자산’을 주최했다. APEC CEO 서밋에서 디지털자산을 주제로 한 별도의 부대행사가 열리는 건 국내 최초다.

오경석(사진) 두나무 대표는 “디지털자산은 더 이상 한정된 영역의 혁신이 아니라 기술과 금융, 시장과 사람, 그리고 지역과 경제를 잇는 다리 역할을 한다”며 새로운 금융 질서와 글로벌 협력의 가능성을 강조했다.

두나무는 30일 경북 경주예술의전당 원화홀에서 ‘미래 금융을 연결하다’를 주제로 ‘퓨처테크포럼: 디지털자산’을 개최했다. 이 자리에는 금융·기술·정책 분야를 대표하는 글로벌 리더들이 참석해 디지털자산의 미래와 산업 간 협력 방향을 논의했다.

행사는 오경석 두나무 대표의 환영사로 시작됐다. 오 대표는 “연결이 곧 진보의 토대”라며 “이번 포럼은 디지털자산을 넘어 미래 금융의 새로운 질서를 함께 만들어가는 논의의 장이 될 것”이라고 강조했다.

기조연설은 마이클 케이시 MIT 미디어랩 디지털 화폐 이니셔티브 수석 고문이 맡았다. 그는 ‘스테이블코인, AI 그리고 프로그래머블 화폐’를 주제로 발표하며, AI와 디지털자산의 결합이 금융 인프라의 패러다임을 바꾸는 ‘연결의 혁신’이 될 것임을 역설했다.

패널 토론에서는 스테이블코인, 금융 포용, 제도 등 디지털자산 산업의 주요 현안이 다뤄졌다. 첫 번째 ‘스테이블코인과 국경 간 혁신: 글로벌 금융과 규제의 가교’ 세션에서는 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)가 좌장을 맡고 ▷루 인 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄 ▷폴 블루스타인 ‘킹달러’ 저자 겸 금융 저널리스트 ▷마이클 케이시가 패널로 참여했다.

두 번째 패널토론 세션 ‘금융 포용: 언뱅크드를 연결하다’에는 이사벨 채터튼 아시아개발은행 민간부문 운영실 총괄, 엘리자베스 로시에로 AZA 파이낸스 CEO 겸 창업자가 패널로 참여하고 윤선주 두나무 CBIO가 좌장을 맡았다.

마지막 세션 ‘제도화와 융합: 전통 금융과 디지털자산의 미래’에서는 ▷오경석 두나무 대표 ▷대니 찬 마스터카드 APAC 정보보호최고책임자(CISO) ▷마이클 호 아메리칸 비트코인 이사회 의장이 패널로 참여했다. 좌장은 제임스 김 주한미국상공회의소(AMCHAM·암참) 회장 겸 대표이사가 맡았다. 권제인 기자