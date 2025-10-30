[헤럴드경제=양대근 기자] 무역업계가 30일 한미 관세 협상 타결에 대한 환영의 뜻을 밝혔다. 전날 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 한미정상회담을 통해 3500억달러 대미 투자를 포함한 관세 협상을 마무리지었다.

한국무역협회는 이날 입장자료를 내고 “한미 관세협상 세부내용 합의를 진심으로 환영한다”면서 “이번 합의로 자동차 및 부품 관세가 25%에서 15%로 인하되고, 반도체·의약품 등 주요 품목에서도 경쟁국과 동등한 조건을 확보함으로써 우리 기업들이 불확실한 통상환경 속에서도 예측 가능성과 안정성을 높일 수 있게 됐다”고 강조했다.

이어 “투자 분야에서는 연간 200억 달러 한도와 상업적 합리성 원칙 등 외환안정을 위한 안전장치가 마련되어, 양국이 지속가능한 협력의 틀을 공고히 한 성과로 평가된다”면서 “이번 협상은 한·미 양국이 통상·산업·안보 협력을 종합적으로 조율해 경제안보 동맹을 한 단계 도약시킨 이정표이자, 우리 기업들에게는 글로벌 공급망 재편 속에서 새로운 투자·수출 전략을 모색할 기반이 마련됐다”고 덧붙였다.

무역협회는 “이번 합의가 반도체·AI·바이오·조선 등 첨단산업은 물론, 중소기업과 서비스 산업까지 ‘한·미 공동성장’의 발판이 되도록 협력할 것”이라며 “금번 합의의 조속한 시행을 위해 후속 국내 절차도 신속히 진행되기를 바라며, 이번 합의가 한·미 경제동맹 강화와 글로벌 공급망 안정으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.