[헤럴드경제=민성기 기자] 딸 결혼식 축의금 문제로 논란에 휩싸인 최민희 더불어민주당 의원은 29일 “최선을 다하자. 어떠한 경우에도”라고 밝혔다.

국회 과학기술정보방송통신위원장인 최 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “내일 하루 더 국감이다”라는 글을 올리고 이같이 전했다.

최근 자신을 둘러싼 각종 논란을 겨냥한 것으로 보인다. 최 의원은 국감 기간 중 국회에서 딸 결혼식을 열었고, 피감기관으로부터 화환과 축의금을 받은 것으로 드러났다.

여기에 지난 20일 MBC 국정감사 비공개 업무보고 자리에서 MBC 보도가 불공정하다며 보도본부장을 퇴장시켜 비판을 받기도 했다.

딸 축의금 논란에서 불거진 악화 여론 속에서, 국민의힘 의원들은 이날 열린 과방위 종합감사에서 최 의원의 과방위원장직 사퇴를 요구한 뒤 집단퇴장했다.

최수진 국민의힘 의원은 “피감기관에 대해 축의금을 수금한 것과 언론과 직원 갑질로 인해 정상적인 국정감사가 이뤄지지 않고 있다”며 “최 위원장은 의원들에게도 고압적인 태도를 보이는데 피감기관이나 여기 참석하신 증인들은 오죽했을까 싶은 생각이 든다. 부끄럽지 않나”라고 질타했다.

그러면서 “어떻게 마치 아무 일도 없다는 듯 이 상태로 운영을 하나”며 “사퇴해야 한다”고 했다.

한편 과방위는 30일 방송미디어통신위원회·원자력안전위원회와 그 소관 기관을 대상으로 종합감사를 열고 국감 일정을 마무리한다.