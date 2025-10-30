별도 기준 매출액 2조 6647억원 영업손실 522억·당기순손실 2066억 에이닷 비즈 중심 AI 시장 강화 AI 구조전환 속 글로벌 협력 지속

SK텔레콤이 해킹 사태로 인해 올해 3분기 실적 ‘직격탄’을 맞았다. 유심해킹 사태로 여파로 ‘80만명’에 달하는 가입자 이탈 후 후속조치 관련 비용이 반영된 탓이다.

다만 인공지능(AI) 사업 매출은 꾸준히 증가했다. SKT는 AI 데이터센터(AI DC), AI 전환(AIX) 등을 중심으로 성장 모멘텀을 강화한다는 전략이다.

이와 함께 SKT 신임 대표로 법조인 출신 정재헌 대외협력담당 사장이 낙점됐다. SK브로드밴드 CEO로는 김성수 유선·미디어사업부장이 내정됐다.

30일 공시에 따르면 SKT 올해 3분기 매출(연결 기준)은 3조9781억원, 영업이익 484억원으로 집계됐다. 매출과 영업이익이 각각 전년 동기 12.2%, 90.9% 감소했다.

별도 기준으로는 매출 2조6647억원, 영업손실 522억원, 당기순손실 2066억원 등으로 나타났다.

지난 4월 유심 해킹 사태 이후 가입자 이탈과 이에 따른 고객 감사 패키지 등 후속조치에 따른 비용이 반영됐기 때문인 것으로 풀이된다.

▶해킹 사태 후속 ‘5000억’ 혜택, 정보보호체계 ‘7000억’=지난 4월 유심 해킹 사태 이후 80만명에 달하는 가입자 이탈이 있었으나, 올해 3분기에는 완만한 회복세를 보였다.

하지만 후속조치인 고객 감사 패키지 5000억원 규모 혜택 제공, 정보보호 체계 구축을 위한 7000억원 규모 투자 등이 실적에 일부 반영돼, 직격탄을 맞은 것으로 풀이된다.

구체적으로 유·무선 통신 사업은 전분기 대비 완만한 회복세를 보였다. 5G 가입자는 1726만명으로 전분기 대비 약 24만명 증가했다. 초고속 인터넷 가입자도 순증 전환됐다.

유심 해킹 사태 이후 후속조치도 잰걸음이다. SKT는 글로벌 수준 정보보호체계 구축을 목표로 향후 5년간 7000억원을 투자하는 ‘정보보호혁신안’을 발표한 바 있다. 또 지난 8월부터 고객 감사 패키지를 통해 통신요금 감면, 데이터 추가 제공, T멤버십 제휴사 할인 등 5000억원 규모 혜택을 제공하고 있다.

이에 더해 6개월 내 재가입 고객에 대해서는 가입 연수 및 멤버십 등급 복원 제도도 운영 중이다.

▶AI 사업 구조 전환 가속화…AWS·오픈AI 협력= AI 사업 구조 전환은 순항 중이다. 아마존웹서비스(AWS), 오픈AI와 협력도 가시화하고 있다.

AI DC 사업은 판교 데이터센터 인수, 그래픽처리장치(GPU) 임차지원사업 수주 등으로 매출 1498억원을 기록했다. AIX 사업도 557억원으로 성장세를 이어갔다.

또 에이닷은 A.X4.0, GPT-5 등 적용으로 대화 품질과 서비스 확정성이 높아졌고, 티맵에도 적용되는 등 고객 접점이 넓어졌다. SKT는 에이닷 비즈를 중심으로, 기업용 AI 시장에서 입지를 강화한다는 전략이다.

글로벌 협력도 별탈없이 진행 중이다. SKT는 지난 8월 AWS와 추진 중인 울산 AI 데이터센터 기공식을 개최했다. 오픈AI와도 서남권 전용 AI DX 구축 MOU를 체결하는 등 글로벌 협력 네트워크를 강화하고 있다.

