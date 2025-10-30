본격 가을철 맞아 ‘청결 수호대’ 출범…구민의 발밑을 책임진다 구청장 등 120여 명 참여, 도로변·이면도로·산책로 등 집중 정비 실시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 30일 가을철 낙엽이 본격적으로 떨어지는 시기를 맞아 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 ‘동대문구 낙엽 헌터스’발대식을 개최, 도로변과 이면도로 등 주요 지역에서 낙엽 대청소를 대대적으로 실시했다고 밝혔다.

‘동대문구 낙엽 헌터스’는 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)’에서 영감을 받아, 영화 속 주인공들이 세상을 지켜내는 모습처럼 가을철 동대문구의 청결과 안전, 쾌적한 도시환경을 지켜내겠다는 의미를 담고 있다.

이날 발대식에는 이필형 구청장을 비롯해 구청 직원과 환경공무관 등 120여 명이 참여, 11월부터 내년 2월까지 이어지는 ‘낙엽 대청소 중점 추진기간(’25.11.~’26.2.)’의 본격적인 시작을 알렸다.

구는 낙엽으로 인한 보행로 미끄럼 사고와 가을철 집중호우로 인한 배수구 막힘을 사전에 예방하기 위해 선제적으로 낙엽 대청소를 추진, 이날 오전 장평근린공원을 기점으로 골목길, 이면도로, 산책로 등에서 낙엽 청소를 집중 실시했다.

이필형 동대문구청장은 “가을을 맞아 깨끗한 동대문구를 만들기 위해 환경공무관과 함께 적극적으로 환경정비에 나섰다”며 “앞으로도 주민 생활과 직결되는 환경 문제를 선제적으로 관리하고 개선해 쾌적하고 살기 좋은 동대문구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.