우리금융 편입 효과에 6배 초과 응찰

동양생명은 역대 보험사 후순위채 발행 중 최저 수준의 스프레드로 수요예측 흥행에 성공했다고 30일 밝혔다.

우리금융그룹 편입에 따른 효과와 자본 적정성에 대한 우수한 관리 역량이 주효했다는 평가다.

이번 후순위채 발행금리는 3.65%로, 28일 기준 국고채 5년물 금리(2.755%) 대비 89.5bp(1bp=0.01%포인트)의 스프레드를 반영했다. 이는 역대 보험사가 발행한 후순위채 중 가장 낮은 스프레드다.

이는 신고금액인 1000억원의 6배에 달하는 6380억원 규모의 응찰 수요에서 비롯됐다. 이에 따라 동양생명은 최대 발행 규모인 2000억원 발행을 결정했다. 최근 금융시장의 불확실성이 확대되고 있지만, 금융그룹 편입에 따른 재무적·영업적 지원 가능성이 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

한국신용평가·나이스신용평가사는 우리금융 편입 이후 동양생명의 신용평가 등급을 한 단계(보험금지급능력평가 ‘AA+’) 높였다. 신인도가 우수한 우리금융의 재무적 지원 여력과 그룹 내 연계 영업에 따른 수익구조 개선 가능성 등이 긍정적 영향을 미쳤다. 이번 발행을 앞두고 진행한 투자자 대상 기업설명회(IR)에서도 우리금융의 영업적 지원과 그룹사 간 시너지 발현에 대한 기대감이 높았다고 동양생명은 설명했다.

아울러 견고한 자본 건전성도 흥행 성공 요인으로 꼽힌다. 올해 상반기 말 핵심 건전성 지표인 지급여력(K-ICS·킥스) 비율은 177%로, 금융당국 권고 수준을 크게 웃돈다. 특히 우리금융 편입 이후 자본 적정성 중심의 통합 위기관리 체계 구축과 미래 지속 성장을 위해 인공지능(AI) 기반의 영업력 강화 추진도 기관투자자로부터 좋은 호응을 끌어냈다.

후순위채 발행 완료 시 동양생명의 킥스 비율은 약 8%포인트 개선될 것으로 전망된다. 동양생명은 이번 후순위채 발행을 포함해 앞으로도 자본 효율성 강화와 위기관리 체계 고도화를 꾸준히 이어갈 예정이다. 박성준 기자