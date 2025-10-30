시상식 30일 도모헌 야외정원에서 개최

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지역 문화발전에 헌신해온 6명을 ‘제68회 부산광역시 문화상’ 수상자로 선정했다고 30일 밝혔다.

시는 문화예술 기관·단체 또는 시민 연서(20명 이상)를 통해 9개 부문 21명의 후보자를 추천받았으며, 지난달 열린 문화협력위원회의 최종 심사를 거쳐 수상자를 확정했다.

올해 수상자는 총 6개 부문 6명으로 ▷자연과학 부문 정해영 부산대 약학대학 석학교수 ▷문학 부문 강동수 소설가 ▷공연예술 부문 고정화 부산교대 명예교수 ▷시각예술 부문 김수길 전 신라대 교수 ▷전통예술 부문 박지영 동래지신밟기보존회 회장 ▷공간예술 부문 유재우 부산대 건축학과 교수가 각각 선정됐다.

자연과학 부문 수상자인 정해영 교수는 약학 및 노화과학 연구 분야에서 580여 편의 논문을 발표하며, 연구개발 산업화와 다양한 위원회 활동을 통해 고령친화산업 및 지역 과학기술 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

강동수 소설가는 1994년 세계일보 신춘문예를 통해 등단한 이후 여러 권의 소설집과 산문집을 집필하며, 요산문학상을 비롯한 다수의 문학상을 수상하는 등 지역 문학 발전에 이바지했다.

고정화 명예교수는 100여 회 이상의 문화공연과 피아노 독주회를 열고, 다양한 저술활동과 음반 녹음을 통해 클래식 음악의 저변 확대와 시민의 문화 향유권 증진에 기여했다.

김수길 전 교수는 신라대 예술대학장을 역임하며 다수의 개인전·단체전 및 국제비엔날레에 참여하는 등 활발한 작품활동을 이어왔다.

박지영 회장은 지역 문화유산인 동래지신밟기와 동래학춤의 전승에 앞장서며, 문화유산 전수관 활성화 사업 및 시민 참여형 교육 프로그램을 통해 지역 전통문화의 보존과 확산에 기여했다.

유재우 교수는 부산국제건축제 집행위원장과 대한건축학회 부울경지회장 등을 역임하며, 전시·포럼 등 시민 중심의 건축문화 행사를 추진해 지역 건축문화의 저변 확대에 힘썼다.

시상식은 30일 도모헌 야외정원에서 열렸으며 수상자와 가족, 지인 등 100여 명이 참석했다.

한편 부산광역시 문화상은 1957년 제정된 이후 올해로 68회를 맞이했으며, 지금까지 총 420명의 수상자를 배출한 부산의 대표적인 문화상으로 지역 문화예술계에서 가장 권위 있는 상으로 평가받고 있다.