드론·센서·스마트폰 활용, 마늘밭 자동 관수 시연… 농업 현장에 디지털 전환 바람

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 노지 농업에도 첨단 기술을 접목한 스마트농업 시범사업을 본격 추진하고 있다.

군은 지난 28일 디지털 농업지원센터에서 ‘노지 스마트농업 시범사업’ 현황 보고 및 간담회를 열고, 데이터 기반 농작물 관리 성과를 공유했다.

행사에는 군 관계자와 참여기업, 전문가 등 30여 명이 참석했다.

현장에서는 드론 스테이션에서 자동 이륙한 드론이 마늘밭 상공을 비행하며 촬영한 영상과 토양·기상 센서, 생육 데이터를 분석해 적정 물주기 시기와 양을 자동 계산하는 과정을 시연했다.

이어 스프링클러가 자동으로 작동하고 스마트폰 앱과 컴퓨터 화면을 통해 현장 데이터를 실시간으로 제어하는 모습이 공개돼 참석자들의 관심을 끌었다.

시범사업에 참여한 한국농어촌공사와 KT 등 기업 대표들은 “데이터와 현장 기술이 결합한 이번 시스템이 노지 농업의 새로운 전환점이 될 것”이라며 “농민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 기대한다”고 말했다.

의성군이 구축 중인 스마트농업 정보시스템은 위성·드론·센서 등에서 수집한 데이터를 활용해 작물 생육 진단, 스마트 관수, 병해충 예보, 기상 피해 대응 등 다양한 기능을 제공한다.

농민은 스마트폰으로 논밭 상태와 농작업 일정을 확인하고, 영농단체는 컴퓨터 화면에서 전체 현황을 관리할 수 있다.

김주수 군수는 “스마트농업은 단순 기술이 아니라 지역 농업의 미래 경쟁력을 만드는 변화의 시작”이라며 “의성군은 데이터와 사람, 기술이 함께 성장하는 농업 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.